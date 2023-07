Niveau du lac Saint-Jean : des plaisanciers craignent que la Belle-Rivière soit obstruée

La marina de Saint-Gédéon compte près de 100 emplacements ainsi qu’une rampe de mise à l’eau, qui pourrait ne plus être utilisée advenant une fermeture de la Belle-Rivière.

Le commodore du club nautique, Réjean Nadeau, s’attend par ailleurs à ce que le canal soit bientôt fermé, comme ce fut le cas en août 2021. Il déplore notamment un manque de communication avec Rio Tinto et le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs.

« On sait qu'elle va fermer ça, on le sait, on en est sûr. Quand? C’est un coup de dés. » — Une citation de Réjean Nadeau, commodore du du Club nautique Belle-Rivière

Présentement, nous autres, on ne sait rien [de Rio Tinto]. Au ministère de l’Environnement, on ne sait même pas à qui s'adresser. Puis ils ne veulent pas s'adresser non plus. Nous autres, on n'est pas un gros joueur pour eux autres, on est vu comme des villégiateurs , a dénoncé Réjean Nadeau.

Plusieurs propriétaires craignent de voir leur saison écourter comme en 2021, selon le commodore du Club nautique Belle-Rivière Réjean Nadeau. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

Conditions météorologiques particulières

Rappelons que Rio Tinto a indiqué dans son bulletin À prop’EAU jeudi que la descente inhabituelle du niveau du lac est engendrée par des conditions météorologiques rarement vues en 70 ans.

Si on regarde les précipitations qui ont eu lieu au mois de mai, on se retrouvait aussi au cinquième rang des précipitations les plus faibles dans les 30 dernières années. Pour le mois de juin, on parle de 49 % de la moyenne des précipitations normales et la majorité des précipitations ont été absorbées par les sols puisqu'ils sont extrêmement secs , a expliqué la porte-parole de Rio Tinto, Vanessa Dama.

La multinationale rappelait aussi dans son bulletin qu’elle ne contrôlait que 25 % des entrées d’eau. En revanche, il faut préciser qu’elle en contrôle 100 % des sorties.

La marina de Saint-Gédéon compte une centaine d'emplacements. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

Des travaux de stabilisation repoussés

Il faut remonter à 2021 pour que le lac Saint-Jean atteigne un niveau semblable. En août 2021, le canal s’était obstrué alors que le niveau avait atteint 14,2 pieds. Vendredi soir, il se situait à 14,4 pieds, selon les données de Rio Tinto, ce qui équivaut à une altitude de 100,91 mètres.

Pour ralentir le problème d’érosion qui cause de l’enrochement dans le canal, Rio Tinto avait dévoilé en 2022 son intention de construire un épi de 140 mètres. L’entreprise a toutefois annoncé en février dernier qu’elle repoussait les travaux, puisqu’elle n’avait pas été en mesure d’obtenir à temps son certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP).

Selon le maire de Saint-Gédéon, Émile Hudon, le MELCCFP doit parler avec la multinationale pour faire avancer le dossier.

Les maires André Fortin et Émile Hudon suivent la situation de près. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

Il faut que Rio réalise des travaux parce que faut que le chenail de la Belle-Rivière soit débouché, ça a un impact majeur sur le tourisme et sur les villégiateurs. [...] Il faut que le monde soit capable de sortir , s’est exclamé Émile Hudon.

Il rappelle que l’an dernier, les plaisanciers n’avaient pas eu ce problème, puisque le scénario était inversé. On était en inondation sur les terrains .

Le maire de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, André Fortin, est du même avis que son confrère. Ils ont tous les deux assisté à une rencontre avec le MELCCFP la semaine dernière et ils multiplient les démarches auprès des différentes instances politiques.

On a écrit à certains paliers de gouvernement pour dénoncer la situation, il y a un travail qui se fait présentement. À la MRC on ne lâche pas, les deux municipalités, on ne lâche pas non plus , a assuré le maire de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix.

Avec les informations de Laurie Gobeil et de Julien B. Gauthier