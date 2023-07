La pluie des derniers jours bénéfiques dans le combat des feux de forêt à Chibougamau

La météo pluvieuse a donné un bon coup de main aux pompiers de la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) pour combattre les feux de forêt dans le secteur de Chibougamau, cette semaine. Les deux énormes brasiers demandent toutefois plus de travail avant d'être considérés comme maîtrisés.

Les orages sont prévus dans la fin de semaine à venir dans le Nord-du-Québec. La SOPFEU estime toutefois que la foudre n’est pas à craindre, cette fois-ci.

Des orages pourraient amener des éclairs, de la foudre, mais en ce moment, dans ces secteurs-là, on n'a pas d'indice qui favoriserait l'allumage ou la propagation de ce feu-là, a indiqué le coordonnateur à la prévention et aux communications à la SOPFEU , Stéphane Caron. Donc, si ça survenait, on serait sûrement en mesure d'intervenir rapidement pour faire en sorte d'éteindre les feux qui pourraient survenir.

Les pompiers français en renfort arrivés à Chibougamau

Par ailleurs, 44 nouveaux pompiers français sont arrivés à Chibougamau vendredi soir pour remplacer ceux qui étaient sur place depuis environ trois semaines.

Ils sont en train de s'installer. Ça, c'est pour le feu de Chibougamau. Ils vont rejoindre les forces qui sont déjà présentes dans ce secteur-là. C'est des pompiers français, mais il y en a d'autres qui vont s'installer ailleurs aussi sur le territoire , a jouté Stéphane Caron.

Les travailleurs effectuent actuellement des travaux au sol sur certaines bordures du feu 334. Le brasier fait actuellement plus de 245 000 hectares.

Plusieurs feux maîtrisés au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Plus de la moitié des incendies de forêt actifs au Saguenay-Lac-Saint-Jean sont actuellement maîtrisés. Un total de 17 brasiers sont toujours en cours, mais 11 d’entre eux sont contrôlés par les pompiers de la SOPFEU . Ça veut dire que leur progression est arrêtée définitivement , a conclu Stéphane Caron.

La majorité de ces feux sont situés au nord du lac Saint-Jean, dans la MRC Maria-Chapdelaine.

Un seul est toujours non maîtrisé. Il s’agit toujours du feu 379, qui est estimé à plus de 70 000 hectares de superficie. Il se trouve à quelques dizaines de kilomètres de Chibougamau et de Mistissini.