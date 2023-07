Complexe aquatique : l’UQAC déposera une demande d’aide financière à Québec

L'Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) déposera prochainement un projet de construction d'un complexe aquatique au Programme d'aide financière aux infrastructures, récréatives, sportives et de plein air (PAFIRSPA). Le nouveau pavillon estimé à 40 millions de dollars se situerait sur le campus de l'université et comprendrait deux bassins de 25 mètres, soit des piscines semi-olympiques.

Un bassin d’eau chaude et un bassin d’eau froide viendraient compléter l'offre sportive, selon l’ UQAC , qui compte déjà un terrain synthétique pour le football ou le soccer et bientôt des pistes d'athlétisme autour du terrain synthétique.

Il y a besoin de créer un milieu de vie sur le campus, donc le fait d'avoir des bassins pour pouvoir permettre à nos étudiants, à nos professeurs, à nos employés et à la communauté universitaire de pouvoir s'y entraîner. Aussi de pouvoir développer des projets de recherche, de l'enseignement aussi autour de ça. Mais évidemment on veut le faire pour la population, on veut le faire en collaboration avec la Ville qui va pouvoir utiliser des heures de bassin pour ses besoins aussi , a affirmé la directrice du service des communications et des relations publiques à l' UQAC , Marie-Karlynn Laflamme.

Le reste du montant proviendrait de différents partenaires, a-t-elle ajouté.

L’ UQAC croit que ces installations pourraient attirer des événements tels que les Jeux du Québec.

On travaille entre autres avec Pierre Lavoie pour ce projet-là. Il faut s'entendre également avec la Ville pour qu’elle puisse utiliser aussi nos infrastructures pour la population. Mais effectivement c'est l' UQAC , le promoteur du projet et nous, on s'engage à travailler avec tous les partenaires pertinents , a ajouté Marie-Karlynn Laflamme.

Un programme couru

L’ UQAC souhaite déposer son projet au Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et plein air (PAFIRSPA) du Québec.

Québec lancera un premier appel de projets à l’automne 2023. Ce programme peut verser une aide financière maximale de 20 millions de dollars, une somme que l’ UQAC croit être en mesure d’aller chercher.

Une enveloppe totale de 300 millions de dollars sera distribuée aux projets acceptés. L’an dernier, celui-ci a généré des demandes totalisant 1,5 milliard de dollars.

La Ville de Saguenay a par ailleurs indiqué vendredi qu’elle comptait aussi obtenir d’importantes sommes, notamment pour la réfection du stade Richard-Desmeules.

Avec les informations de Maxime Hébert-Lévesque