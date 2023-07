Achevé il y a plus d'un an, mais publié seulement vendredi – avant le week-end prolongé de la fête nationale américaine –, ce rapport du département d'État appelle à des réformes, y compris la nomination d'un seul responsable lors de futures crises et la séparation de la planification des mesures d'urgence et des considérations politiques.

C'est le secrétaire d'État Antony Blinken qui avait ordonné cet audit après les scènes de chaos à l'aéroport international de Kaboul en août 2021, lorsque l'armée américaine avait organisé une opération d'évacuation massive après le retour au pouvoir des talibans.

Le rapport salue le succès de ce vaste pont aérien, avec 125 000 personnes évacuées, dont 6000 ressortissants américains.

Il note par ailleurs que cette opération a dû relever des défis majeurs liés au fait que les hauts responsables de l'administration du président Joe Biden n'avaient pas pris de décisions claires en amont sur l'évacuation des Afghans en danger.

« Les modifications constantes des directives et du message public envoyé de Washington [...] ont ajouté à la confusion. » — Une citation de Antony Blinken, secrétaire d'État

Joe Biden a toutefois hérité d'un retard dans les dossiers de demandes de visas, accumulé par l'administration de son prédécesseur Donald Trump, administration qui était par ailleurs parvenue à l'accord avec les talibans sur le retrait américain, note le rapport.

Ce document, basé sur plus de 150 entretiens avec d'anciens et actuels responsables, évoque un fort contraste de style entre les deux administrations, avec un manque relatif de préparation des agences gouvernementales sous le républicain et des procédures intenses sous le démocrate, qui a néanmoins été pris par surprise vu la vitesse des événements.

Les services américains estimaient ainsi que le gouvernement afghan pro-occidental conserverait le contrôle de Kaboul pendant des semaines, voire des mois .

« La crainte d'envoyer un mauvais signal qui aurait pu suggérer que les États-Unis n'avaient plus confiance dans le gouvernement afghan et qui aurait ainsi pu accélérer sa chute a gêné dans une certaine mesure la préparation et la planification de crise. » — Une citation de Extrait du rapport

Les programmes d'évacuation pourraient être établis de façon routinière, propose le document, ce qui réduirait l'impact d'éventuelles fuites.

Des informations de presse ont récemment fait état de telles préparations des États-Unis en cas de crise potentielle à Taïwan.

Dans une note aux employés du département d'État à l'occasion de la publication vendredi, Antony Blinken a salué le courage, l'ingéniosité et le dévouement extraordinaires du personnel américain en Afghanistan et a promis de suivre les recommandations du rapport.

« Les leçons apprises [après le retrait] nous ont déjà aidés dans nos réponses en Ukraine, au Soudan et ailleurs. » — Une citation de Antony Blinken, secrétaire d'État américain

Un haut responsable américain, s'exprimant sous le couvert de l'anonymat, a indiqué que des portions du rapport restaient classifiées pour des raisons de sécurité.

Selon ce responsable, le département d'État a déjà suivi des recommandations, notamment en désignant les personnes qui réagiraient à de futures crises.