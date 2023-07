Vers Forêt en pleine transformation

Le développement de nouveaux produits et d'une offre de formation sont dans la ligne de mire de Roxanne Labbé et Xavier Mantha, propriétaires depuis septembre 2022 de l’entreprise maintenant située à Latulipe-et-Gaboury.

Créée en 2009 par la Corporation de développement de Gaboury, Vers Forêt retourne dans le patelin qui l’a vu naître.

Vers Forêt, c’est un peu une fierté pour les gens de la place. C’est donc vraiment une fierté de la ramener à Latulipe pour moi et pour la population aussi, je crois , estime Xavier Mantha, également natif de l’endroit.

Sur leur propriété, les propriétaires disposent d'une cuisine extérieure et d'un séchoir pour les plantes à l'intérieur du bâtiment. Photo : Radio-Canada / Bianca Sickini-Joly

L’hiver a permis aux entrepreneurs de s’approprier leur nouvelle acquisition et d'en remodeler l’image de marque. Les étiquettes, le logo, le site web, tout y est passé.

Ç’a vraiment été de se demander : on est qui maintenant, Vers Forêt ? Comment on veut le montrer aux gens? C’est là qu’on peut vraiment plus toucher à notre couleur , explique Roxanne Labbé.

Créer de nouveaux produits

L'eau jusqu'aux genoux, le couple s'affaire à cueillir des quenouilles dans un milieu humide de Latulipe. Chacun en profite pour déguster le cœur de cette plante sauvage avant d'en ramener pour les faire mariner dans des pots, qu'ils vendront par la suite.

C'est comme un mélange de concombre et de cœur de palmier pour la texture , décrit Roxanne Labbé en épluchant l’extrémité qui était plongée dans l’eau.

Xavier Mantha et Roxanne Labbé peuvent cueillir les quenouilles pour leurs tiges pendant une période d'environ un mois. Photo : Radio-Canada / Bianca Sickini-Joly

En plus de poursuivre la vente de leurs meilleurs vendeurs, tels que des champignons, du thé du labrador, des câpres de boutons de marguerite et du sirop de sapin, les deux amoureux de la nature développent de nouveaux produits, comme du faux miel de pissenlit au thé du labrador.

« On fait quand même beaucoup de recherche et de développement, donc on cueille à peu près de tout : autant des épices, des tisanes, des légumes forestiers, mais aussi des fleurs pour des tisanes. » — Une citation de Xavier Mantha

Du thé glacé et de la crème glacée au sapin et érable ont aussi été ajoutés à l’offre estivale de produits.

Un rêve

Les récoltes se font autant sur leur terre privée de 200 acres que sur les terres publiques de l’est du Témiscamingue. C’est à la cuisine de transformation de Moffet que le processus de production se complète.

« On trippe parce qu’on n’a jamais observé la nature autant que depuis qu’on a Vers Forêt. C’est un rêve pour moi que mon lieu de travail soit à l’extérieur », se réjouit Xavier Mantha.

Des produits classiques de l'entreprise. Photo : Radio-Canada / Bianca Sickini-Joly

La tête pleine d’idées, le duo d’entrepreneurs souhaite éventuellement développer de la choucroute maison et fabriquer des épices pour en faire des mayonnaises et des marinades.

On veut surtout miser sur le myrique baumier et le nard des pinèdes , précise Roxanne Labbé.

Amener les gens en forêt

Dès le jour 1, il était clair pour Xavier Mantha et Roxanne Labbé que Vers Forêt serait un lieu de formation et de rassemblement.

« On veut se concentrer plus sur l'humain. Donc, rassembler les gens autour de la forêt, comprendre ensemble la richesse, qu'est-ce que ça nous offre. » — Une citation de Roxanne Labbé

On peut trouver des boutons de marguerite un peu partout. Photo : Radio-Canada / Bianca Sickini-Joly

Le couple a aménagé son espace extérieur pour recevoir les passionnés de nature dans le cadre d’événements et fournir des ateliers sur les produits forestiers non ligneux.

Un jour, les propriétaires de Vers Forêt rêvent de pouvoir créer un grand lieu de rassemblement à Latulipe. C’est sûr qu’au village, on a le souhait d’avoir une petite boutique, avoir un séchoir, peut-être des petits campements. On a beaucoup de vision, mais on va y aller une bouchée à la fois , signale Roxanne Labbé.

L'implantation d'espèces indigènes est également un objectif. On veut un peu jardiner la forêt pour avoir le plus de choses possible, dans le cadre des ateliers de cueillette et d’identification , explique le couple.

À bord de son autocaravane, Vers Forêt s'arrêtera cet été dans différents marchés publics de l'Abitibi-Témiscamingue. On peut également retrouver ses produits sur sa boutique en ligne et sur le site web de Goûtez AT.