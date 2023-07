L’ARC congédie des employés qui ont reçu des prestations durant la pandémie

Après une enquête interne, une vingtaine d’employés de l’ ARC ont perdu leur emploi. Ce nombre est appelé à croître au fur et à mesure que des vérifications supplémentaires seront menées.

« Nous tenons toutefois à confirmer de façon proactive qu’en date du 30 juin 2023, 20 employés ne travaillent plus à l’Agence à la suite de ces examens internes. Il est important de noter qu’il est probable que ce nombre augmentera à mesure que les examens seront effectués. » — Une citation de Communiqué de presse diffusé par l’Agence du revenu du Canada

Cette annonce de la part de l’ ARC survient alors que des milliers de Canadiens sont appelés à rembourser des prestations reçues durant la pandémie auxquelles ils n’avaient pas droit.

L’ ARC mentionne que certains employés ont légalement touché la PCU , dont ceux qui avaient des contrats temporaires ou des contrats d’étudiants.

Toutefois, d'autres ont reçu les prestations d’urgence même s’ils n’y étaient pas admissibles, affirme l’ ARC .

Les cas d’inconduite les plus flagrants entraînent les mesures disciplinaires les plus sévères, pouvant aller jusqu’au congédiement. Chaque cas est traité individuellement et entraîne des conséquences différentes , dit l’ ARC dans son communiqué.

Ceux qui ont reçu la PCU ne représentent que 1 % des 60 000 employés de l’ ARC .

Nous tenons finalement à souligner que cette situation mettant en cause un nombre aussi limité d’employés ne discrédite aucunement l’honnêteté et l’intégrité des plus de 60 000 employés de l’Agence qui travaillent au quotidien de manière exemplaire pour servir les Canadiens , affirme l’ ARC .

Le gouvernement fédéral a créé un grand nombre de programmes temporaires durant la pandémie de COVID-19 pour aider les travailleurs ou les entreprises à survivre aux conséquences économiques désastreuses liées aux mesures sanitaires.

Le coût total de ces programmes a dépassé 200 milliards de dollars, selon le Bureau de la vérificatrice générale du Canada.