Le multiculturalisme brille à Calgary pour la fête du Canada

Mettant en valeur la francophonie et le multiculturalisme, le Centre d'accueil pour nouveaux arrivants francophones (CANAF) organise une journée riche en activités.

Quelque 150 nouveaux arrivants sont inscrits pour participer au barbecue organisé samedi au parc Edworthy à l'occasion de la fête du Canada.

Miryam Ben Romdhane, coordonnatrice du projet Communauté Francophone Accueillante (CFA) du CANAF , souligne que l’événement, tout comme la mission du CFA , est une initiative par et pour les francophones.

L’objectif est de rendre la communauté francophone de Calgary une communauté plus accueillante, inclusive, où les nouveaux arrivants d'expression française ont le sentiment que leur identité est valorisée , explique-t-elle. C'est pour valoriser la francophonie et pour s’assurer que [les clients du centre] ne se sentent pas déracinés de leur pays et du milieu francophone.

Environ 150 nouveaux arrivants célébreront la fête du Canada avec le Centre d'accueil pour nouveaux arrivants francophones (CANAF), samedi, lors d’un barbecue sous inscription qui aura lieu parc Edworthy. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Mark Matulis

L'événement, qui s'adresse aussi bien aux adultes qu'aux plus petits, proposera des ateliers de bricolage pour les enfants, un château gonflable, des matchs de soccer, de volleyball et de badminton, ainsi que de la musique jouée sur place.

Le côté multiethnique du Canada est ce qui fait la richesse et la beauté de ce pays , affirme Miryam Ben Romdhane. Les différentes cultures qu’on retrouve ici, elles nous appartiennent tous.

Pour sa part, le village historique du parc Héritage à Calgary accueillera une cinquantaine de personnes qui franchiront la dernière étape de leur parcours de citoyenneté en prêtant serment sur place, dans ce même parc.

C'est selon nous la meilleure façon de démarrer la journée du Canada , affirme Dominic Terry, stratège en communications pour Heritage Park.

Il y aura également des incontournables pour les familles, notamment les Chinook County Line Dancers qui feront de la danse en ligne sur la Plaza, ainsi que le Nifty Fifties Ford Club qui seront présent avec leurs voitures de collection.

Les Chinook County Line Dancers seront au Plaza du Heritage Park à Calgary samedi pour célébrer la fête du Canada. (Photo d'archives) Photo : CBC / Stacee Barton

Globalfest, une agence qui a pour but de célébrer les communautés multiculturelles de Calgary, mettra aussi en place cinq spectacles.

Heritage Park est un lieu qui rassemble la communauté [de Calgary] et nous voulons que tout le monde se voie représenté lors de cette fête du Canada , a indiqué Dominic Terry.

La ville de Calgary célèbre la fête nationale

La ville de Calgary propose une fin de semaine de festivités gratuites pour toute la famille à l'occasion de la fête du Canada, avec notamment un spectacle de feux d'artifice et des activités mettant en valeur la culture autochtone.

Des événements auront lieu au Fort Calgary, à l'île Saint-Patrick, à l'Olympic Plaza, à l'atrium du bâtiment municipal et à plusieurs autres endroits du centre-ville , a indiqué la ville dans un communiqué.

Les spectacles au Fort Calgary commenceront à 16 h 30 et se poursuivront jusqu'à 23 h. Dear Rouge, William Prince et The Funk Hunters seront parmi les artistes qui se produiront sur scène.

Les feux d'artifice seront lancés depuis le Parc du Stampede, mais, en raison de l'organisation du Stampede de Calgary, le public ne pourra pas accéder au terrain.

Tous les détails concernant les événements de la fête du Canada organisés par la Ville de Calgary, y compris les lieux où ils se dérouleront, sont disponibles sur le site web de la Ville.