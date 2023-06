Lutte à la violence armée : Un homme de 30 ans arrêté à Drummondville

Cocaïne, méthamphétamine, cannabis, médicaments sans ordonnance : les policiers de la Division des enquêtes et de la coordination sur le crime organisé Estrie ont saisi des centaines de grammes de stupéfiants dans une résidence à Drummondville et dans un entrepôt à St-Alphonse-de-Granby.

Joël Ruest, 30 ans, a été appréhendé en matière d’armes à feu et de trafic de stupéfiants , peut-on lire dans un communiqué de la Sûreté du Québec.

L'homme a comparu vendredi au palais de justice de Drummondville.

Plus de 550 grammes de cocaïne, 750 comprimés de méthamphétamine et 1000 grammes de cannabis ont été saisis. Les policiers ont aussi saisi une arme de poing et une arme à air comprimé.

Les autorités ont également trouvé plus de 5000$ en argent canadien et du matériel relié au trafic de stupéfiants.

L'opération policière a été menée en collaboration avec les agents de la MRC de Drummond.