Réactions au projet de loi C-18 : des questions soulevées dans la région

Les réactions de Google et de Meta, la maison mère de Facebook, à l’adoption du projet de loi C-18 inquiètent au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Les deux géants du Web ont annoncé qu’ils allaient freiner l’accès aux articles et reportages canadiens sur leur plateforme en guise de ripostes au gouvernement fédéral qui souhaite les forcer à payer des redevances aux médias.

Les contenus médiatiques canadiens pourraient donc être bloqués sur Facebook et Instagram au cours des prochains mois. À compter de décembre, Google ne présentera plus de liens d'actualité. Ces répliques feront mal aux médias, selon la directrice des ventes de Trium Médias, Marlène Claveau.

Ce que ça démontre, pour nous, c'est vraiment que ces géants du Web là contrôlent et veulent contrôler ce qui est diffusé aux gens, a-t-elle indiqué. Ça, c'est une alarme pour tout le monde. Il faut que le monde voie ces menaces-là comme étant un danger plus profond que juste de l'argent supplémentaire pour les médias. C'est vraiment un danger de dire : "Regarde, ils peuvent contrôler ce que je vois, ce que je décide, ce que j'ai comme information".

Marlène Claveau est la directrice des ventes chez Trium Médias. Photo : Radio-Canada / Annie-Claude Brisson

Celle qui chapeaute quatre hebdomadaires au Saguenay-Lac-Saint-Jean y va d'un appel au boycottage des géants du Web.

Montrons de façon efficace qu'on n'est pas teinté par les menaces de Google et Facebook a ajouté Marlène Claveau. Arrêtez de mettre de l'argent dans Google, Facebook, un temps. Les gouvernements provincial, fédéral devraient le faire aussi, d'arrêter de mettre de l'argent pour montrer : "Regarde, nous on se tient debout". C'est ce qui a fait réagir les GAFAM de ce monde en Australie. Je pense que c'est ce qu’il faut faire.

Une réflexion chez les élus

Ce bras de fer qui se dessine entre le gouvernement fédéral et les géants du numérique suscite une réflexion auprès de certains élus. C'est le cas du député Yannick Gagnon, dont 90 % du budget publicitaire est attribué à des médias traditionnels.

Ces machines américaines là, ces multinationales qui débarquent et qui arrivent avec une offre publicitaire versus des médias locaux, à part peut-être le service public, fonctionnent sur une base avec des revenus, a expliqué le directeur de bureau et des communications de l’élu, Pierre-Luc Desbiens. C'est sûr que les médias locaux sont importants. Quand on a de la couverture à faire, on appelle les médias locaux, ils viennent, ils répondent présents. C'est important et, oui, ça suscite une réflexion.

Le directeur du bureau et des communications du député de Jonquière, Yannick Gagnon, Pierre-Luc Desbiens, estime que le boycott des réseaux sociaux n'est pas la solution. Photo : Radio-Canada

Pour le moment, mettre de côté les réseaux sociaux n'est pas une option. Selon le directeur du bureau des communication du député, il s'agit d'un contact direct avec la population.

Au niveau des médias sociaux, on ne peut pas les ignorer et vivre dans une cage de verre, a indiqué M. Desbiens. Quand on fait de la publicité, ce qu'on veut, c'est rejoindre les gens. On sait qu'ils sont dans les médias traditionnels et c'est important d'aller les rejoindre là selon les publics cibles. On sait aussi qu'il y a aussi beaucoup de gens sur les réseaux sociaux et quand on fait de la politique, on parle aux gens.

Les menaces de Google et Meta, du bluff?

Pour le professeur à l’École des médias de l’Université du Québec à Montréal, Jean-Hugues Roy, la menace d’évacuer l’information de plusieurs plateformes pourrait ne pas être mise à exécution.

Ils auraient les moyens techniques de bloquer l'information, maintenant, ça ne serait pas très compliqué, a-t-il expliqué. Ils l'ont fait en Australie, Facebook l'a fait, à l'époque, en un tournemain, bloquer l'information pendant six jours. Ils pourraient le faire. Ils ne le font pas parce que c'est une posture de négociation pour l'instant. Quand on joue au poker et qu'on a quelqu'un qui bluffe en face de nous, on peut bluffer aussi. M Rodriguez, le gouvernement canadien pourrait aussi bluffer.

Par ailleurs, Meta a également mis fin à son entente de redevance avec la Coopérative nationale de l’information indépendante, dont fait partie le journal Le Quotidien. Invitée à réagir, la direction générale a décliné notre demande d’entrevue.

D’après un reportage d’Annie-Claude Brisson