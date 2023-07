Le conseil de bande Innu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam (ITUM) prend en main les inventaires de caribous forestiers et de saumons de l’Atlantique sur son territoire, afin d’avoir un portrait fiable des populations et d’en assurer la protection.

Deux espèces menacées et deux rivières : ITUM se dévoue sur tous les fronts. À l’ouest de la rivière Sainte-Marguerite, le conseil de bande a mené en mars dernier un premier inventaire de la harde de caribous forestiers. Quant à lui, le recensement du saumon de l’Atlantique débutera sur la rivière Moisie l’an prochain.

Depuis des années, le gouvernement [québécois] fait des inventaires des espèces qu'on chasse, mais on n'était jamais impliqué et consulté , dénonce le biologiste et conseiller en environnement au conseil de bande ITUM , André Michel.

Selon lui, cette prise en charge des inventaires de caribous et de saumons par ITUM traduit une préoccupation sincère de la communauté innue pour la préservation de ces espèces. D'ailleurs, le conseil de bande veut une aire protégée d'initiative autochtone afin de préserver l'habitat de la population de caribou forestier près de la rivière Sainte-Marguerite.

Le premier inventaire aérien de caribou a également mis en lumière le faible nombre de colliers émetteurs au sein de cette harde. Sur les quelque 200 cervidés identifiés, un seul portait un tel dispositif de localisation. Dans les prochaines années, ITUM va essayer de mettre des colliers émetteurs lui-même , souligne André Michel.

L'aire protégée proposée par le conseil de bande de Uashat mak Mani-utenam englobe une partie de la rivière Sainte-Marguerite. Photo : Radio-Canada

Inventorier le saumon

Les feux de forêt ont ralenti la mise en œuvre des premiers décomptes de saumons sur la Moisie. On était un peu en retard et l'équipement avait un peu brûlé. On préfère mieux se préparer l'année prochaine , explique André Michel.

Le biologiste indique qu’entre trois et cinq années d’observation sont nécessaires avant d’obtenir des données statistiquement significatives.

Pour estimer le nombre de saumons, des cages de capture seront installées à différents endroits sur la Moisie. La technique qu'on a préconisée est la capture-marquage-recapture. C'est de bloquer une partie de la rivière et de taguer les saumons , précise André Michel.

Des antennes de détection seront aussi installées au niveau de deux passes migratoires. Elles permettront de connaître précisément la quantité de saumons qui y circulent.

Une cage de capture sur la rivière Moisie permet d'inventorier le saumon de l'Atlantique en montaison. Photo : Courtoisie / André Michel

Une belle nouvelle pour la Moisie

L’Association de protection de la rivière Moisie salue l’initiative innue. Son président, Michel Villeneuve, estime que c’est une belle nouvelle pour la Moisie .

L’Association effectue déjà quelques recensements de saumon, mais elle reconnaît qu’il est difficile d’évaluer le portrait global. On a des moyens assez limités. On a des statistiques de pêche, mais souvent, elles peuvent être influencées par la quantité d’eau , explique son président.

De son côté, André Michel insiste sur l'importance de se fier à des données précises et complètes.

« Il faut savoir combien de saumons remontent cette rivière. Pour prendre des mesures de gestion, ça prend des données scientifiques. » — Une citation de André Michel, biologiste et conseiller en environnement au conseil de bande ITUM

André Michel, biologiste et conseiller en environnement au conseil de bande ITUM (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Daniel Fontaine

La participation d’ ITUM s’ajoute aux efforts déjà déployés pour protéger le saumon. Ça va nécessiter des investissements très importants pour arriver à un décompte. Je pense que c'est très important qu'on puisse arriver à déterminer la population du saumon, parce qu'on voit bien qu'il y a une crise , soutient Michel Villeneuve.

Pêche responsable

On est très content et très fier de voir la communauté qui se mobilise. Ils ont pris des décisions très courageuses cette année et l'année dernière avec le code de pêche , souligne Michel Villeneuve.

L’an dernier, le conseil de bande a élaboré le code Utshashumek afin de contrer le déclin du saumon. Le texte, qui promeut une pêche responsable et la tradition innue, a mené à la suspension de la pêche communautaire sur la rivière Moisie pour une période de trois ans.

On sent qu'il y a une prise en charge très sérieuse du côté d' ITUM , ajoute Michel Villeneuve.

Quant à lui, Michel André souligne qu’un travail de sensibilisation est en cours au sein de la communauté innue afin d’assurer notamment le respect du code Utshashumek. Il y a quand même quelques prélèvements autochtones. On le sait, on le constate. Mais au niveau de la sensibilisation de la pêche sportive et de la remise à l'eau, c'est un travail qu'on fait depuis une dizaine d'années , précise-t-il.

Avec les informations de Catherine Gosselin