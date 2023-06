Des activités gratuites en juillet dans la grande région de Québec

Il y a plusieurs choses à voir, à écouter, à faire et à découvrir gratuitement à Québec ce mois-ci. Voici quelques suggestions.

Territoire de rêve, au Diamant

Le Théâtre Rude Ingénierie invite le public à se transformer en géant en circulant autour de l’installation Territoire de rêve. Longue de 25 pieds, la maquette aux allures d’une cité aux mille mini-mécanismes s’inspire de l’histoire de Coney Island, parc d’attractions américain situé à Brooklyn aujourd’hui en déclin.

Le Théâtre Rude d'Ingénierie utilisera le studio Lepage-Beaulieu pour présenter Dreamland/Territoire de rêve. Photo : Théâtre Rude d'ingénierie

Jusqu’au 6 août entre 15 h 30 et 20 h 30 du mercredi au dimanche.

CARAC'TERRE

Le 24e rendez-vous CARAC’TERRE met en valeur les œuvres et le savoir-faire d’une vingtaine de céramistes, dont cinq de la relève. L’événement sera inauguré le 5 juillet lors d’un vernissage gourmand. Des ateliers d’initiation à la poterie sont aussi prévus.

Le tour de poterie est utilisé pour modeler l'argile. Photo : Radio-Canada / Xavier Bourassa

Du mercredi 5 juillet au dimanche 16 juillet au 2e étage du Grand Marché de Québec, du lundi au vendredi de 9 h à 18 h et les samedis et dimanches de 9 h à 17 h

Un peu de musique ?

Concerts d'été dans Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge

Plusieurs spectacles gratuits seront offerts dans l’arrondissement Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge.

Au parc Roland-Beaudin, des artistes de renom, dont Luce Dufault, Laurence Jalbert, Louis-Jean Cormier et d’autres se produiront les mardis et jeudis, à 20h. La Maison Hamel Bruneau présentera des artistes locaux les mardis et mercredis dès 12 h.

Louis-Jean Cormier fait partie des artistes qui seront de passage. Photo : ©Fabrice Gaetan

Le jazz et la musique du monde seront à l’honneur au site patrimonial de la Visitation, les samedis, dimanches et lundis à 20h. Les jeudis dès 19h au Centre communautaire Champigny à sont quant à eux dédiés à la jeunesse.

Du 3 juillet au 17 août

Les Midis en musique

La Cathédrale Holy Trinity accueillera une série de concerts gratuits, tous les jeudis à 12h30. Vivre en harmonie met en évidence la diversité culturelle de Québec avec sa programmation diversifiée. Flávia Nascimento, Karim Cissé & Syfaya et Diliana Momtchilova seront notamment en spectacle.

Tous les jeudis du 6 juillet au 24 août 2023 à 12h30 à la Cathédrale Holy Trinity dans le Vieux-Québec

Volets gratuits de festivals

Pop-Up FEQ

Des détails ont été dévoilés quant aux Pop-Up du Festival d’été de Québec, volet surprise et gratuit du festival. Huit mini-concerts gratuits sont à surveiller sur la Terrasse Dufferin, l’Avenue Cartier, la Grande Allée et le Parc de l’Artillerie. Grandson, Tenille Townes, Ariane Roy et Robert Charlebois y participeront.

Le Festival d'été de Québec est de retour cette année avec sa série de spectacles surprises qui auront lieu un peu partout dans la ville, les Pop up. Photo : Radio-Canada

Festival d’opéra

Le Festival d’opéra de Québec a également annoncé les lieux de ses activités gratuites. Le Circuit opéra permettront d’entendre entre autres Andrée-Anne Laprise, soprano, Azur Simard, soprano, Agathe Herrmann, mezzo-soprano et Zita Bombardier, mezzo-soprano.

Les Brigades Opéra et Opérette feront respectivement vivre aux spectateurs les œuvres Le Téléphone de Gian Carlo Menotti et Pomme d’Api de Jacques Offenbach en un seul acte, avec mise en scène et costumes.

Lieux variés, du 23 juillet au 2 août.

Rive-Sud

Biennale internationale d’art miniature Centre Louise-Carrier

Les œuvres miniatures de 123 artistes d’ici et d’ailleurs sont exposées au Centre Louise-Carrier. Le 12e International d’art miniature présente des pièces à la peinture, des l’installation, des sculptures et du tissage. 5 pièces de théâtre familiales en plein air!

La loupe est de mise, mais pas obligatoire, pour observer et apprécier les oeuvres de l'exposition. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

5 pièces de théâtre en plein air!

La série Théâtre ambulant à Lévis propose cinq spectacles jeunesse gratuits dans ses parcs. Les spectacles des compagnies Productions Nœud Papillon, Marie Stella, Animagination et Vitanime G sont tous d’une durée approximative de 45 minutes.

3 juillet au 1er août, lieux variés.

Les impromptus à la Maison natale de Louis Fréchette

Les moments Impromptus à la Maison natale de Louis Fréchette suggèrent des rencontres avec des artistes de la région, des lectures publiques et des activités de médiation pour les enfants, gratuitement, tous les samedis à 14h.

Du 1 juillet au 26 août