La police sur le campus Fort Garry de l’U. du Manitoba à cause d’une substance volatile

Les membres de l’unité de déminage se sont rendus vers 14 h sur le campus dans le bâtiment Parker, qui abrite le département de chimie de l'Université, selon un communiqué de la police

La police a prévenu les résidents qu'ils pourraient entendre ce qui ressemble à une explosion après 16 h.

Elle les a aussi invités à éviter le campus Fort Garry et ses environs vendredi après-midi.

Par souci de prudence, une détonation contrôlée de la substance sera effectuée à l'extérieur, dans un endroit proche du campus, précise le communiqué.