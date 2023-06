La facture de la rénovation du stade Richard Desmeules pourrait s’alourdir

Initialement prévue à 3,4 millions de dollars, la facture pour la réfection du stade Richard-Desmeules pourrait maintenant atteindre entre 4 et 5 millions de dollars.

C’est ce qu’a indiqué le président de la Commission des finances de la Ville de Saguenay, Michel Potvin, en entrevue à Radio-Canada.

Le coût de 4 à 5 millions, c'est le coût que j'ai toujours su. C'est vrai que ça a commencé à 3,4 millions. Mais dans cet ordre-là [...], je pense qu' on est encore dedans , a indiqué le président de la Commission des finances de la Ville de Saguenay, Michel Potvin.

Rappelons que la Ville de Saguenay souhaite notamment aménager un terrain synthétique, remplacer les bancs des spectateurs, agrandir les salles de bains et les vestiaires, procéder au changement des clôtures et agrandir l’espace dans les abris des joueurs. Les conseillers avaient présenté le projet en août 2022, estimant les coûts à 3,4 millions de dollars.

Le président de la Commission des finances de la Ville de Saguenay, Michel Potvin. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Une aide pourrait être demandée à Québec

Les élus de Saguenay devront déterminer s'ils font appel au Programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air (PAFIRSPA) du gouvernement du Québec pour financer le projet.

On va en discuter tous les conseillers ensemble. Ça va dépendre de la stratégie qu’on veut faire, c'est sûr. [...] Moi, c'est sûr, je suis plus de la stratégie de déposer un gros projet plutôt qu’un paquet de petits , a fait valoir Michel Potvin.

L'entrée du stade Richard-Desmeules. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Roby St-Gelais

Cependant, il est possible que la Ville sollicite déjà ce programme pour d'autres projets, tels que la rénovation du Centre Georges-Vézina. En principe, la Saguenay pourrait recevoir jusqu’à 20 millions de dollars dans le cadre du programme, la somme maximale accordée à tout type de projet.

En 2020-2021, on avait obtenu 324 000 dollars [...], donc on va essayer de faire mieux ce coup-là , a-t-il renchéri.

Selon Michel Potvin, Saguenay prépare un plan d'investissement de 1 milliard de dollars sur sept ans pour l'ensemble des infrastructures de la ville.

En avril dernier, Saguenay a lancé un appel d’offres afin de concevoir les plans et devis pour la réfection du stade Richard-Desmeules. C'est finalement les entreprises Pôle Architecture et Unigec qui ont obtenu le contrat, d'une valeur de 192 000 dollars et 283 000 dollars respectivement. Les travaux devraient débuter en 2024.

Le stade Richard-Desmeules, qui a été construit en 1954, peut accueillir environ 2000 spectateurs.

Avec les informations de Louis Martineau