Une exposition et des adieux à la « maison brune »

Les Rimouskois ont pu faire leurs adieux à la « maison brune » sur la rue de la Cathédrale dans le cadre d’une exposition collective, vendredi après-midi. L’événement organisé par les locataires de la maison, vouée à la démolition, avait pour but d'ancrer son souvenir dans la mémoire collective.

Je pense que c’est nécessaire d’avoir un moment qui va nous aider à faire notre deuil , commente Audrey Varin, locataire de la maison brune et organisatrice de l’exposition.

L’organisatrice affirme que l’exposition était un moment pour remercier tous ceux et celles qui ont participé à la mobilisation citoyenne pour la préservation de la maison, ce printemps. Et c’est aussi pour tous les gens qui nous ont aidés à protéger la maison et à s’opposer à la démolition , ajoute-t-elle.

Des fleurs ont été déposées dans l'escalier, devant la maison. Photo : Radio-Canada / Émie Bélanger

« C’est aussi un moment pour ancrer ça davantage dans la mémoire collective, pour que la maison reste vivante dans nos mémoires. » — Une citation de Audrey Varin, locataire de la maison brune

Le bâtiment, une propriété des Immeubles Vianney Ouellet et Fils, sera démoli dans l'objectif de construire 37 nouveaux logements locatifs sur le terrain. On ignore toujours à quel moment se fera la démolition. Le propriétaire n'a pas répondu à la demande d'entrevue de Radio-Canada.

Dans une pièce, les murs et les plafonds étaient jonchés d'articles et de documents qui témoignent de l'ampleur de la mobilisation citoyenne autour de la maison brune. Photo : Radio-Canada / Émie Bélanger

Avant de quitter l’établissement pour de bon, les locataires du 304 avenue de la Cathédrale tenaient à lui rendre hommage. Des créations diversifiées étaient affichées aux murs de la maison, qui a fait couler beaucoup d'encre dans les derniers mois. Dans les pièces vides, on trouvait des photographies, des textes et des collages, entre autres.

Au courant de l’après-midi, le lieu a accueilli quelques dizaines de personnes. Parmi les visiteurs, il y avait d’anciens locataires et des participants à la mobilisation citoyenne. L’événement présentait une charge émotive importante pour une femme en particulier, qui marchait pour la dernière fois dans la maison où elle a grandi.

« Ça me réchauffe le cœur de voir que tout le monde est ici. » — Une citation de Audrey Varin, locataire de la maison brune

Audrey Varin et Ramy Massaad font partie des cinq locataires de la maison. Photo : Radio-Canada / Émie Bélanger

Une audience au Tribunal administratif du logement

Des procédures sont toujours en cours au Tribunal administratif du logement dans le dossier de la maison brune . Les locataires réclament 37 000 $ en dommages et intérêts punitifs à leur propriétaire. Ils estiment qu’il n’a pas fait les réparations nécessaires pour entretenir le bâtiment. Une audience aura lieu à l'automne.

Les locataires espèrent que leur démarche permettra à d’autres personnes d’éviter de se retrouver dans une situation similaire.