Des adieux difficiles pour les ex-travailleurs de Masonite à Lac-Mégantic

On tourne la page et on regarde en avant , lance Éric Dallaire. On ne pensait jamais que c'était pour finir comme ça. On pensait qu'il y aurait eu une entente , ajoute son ancien collègue, Patrice Grandbois.

Masonite, fabriquant de portes de maison, avait décrété un lock-out le 17 février dernier après que ses employés aient déclenché une grève. Ils revendiquaient notamment de meilleurs salaires. L'employeur leur avait alors proposé une augmentation de 2$ l'heure. Une offre qui a été refusée.

C'est avec amertume que des ex-travailleurs de l'usine Masonite se sont rassemblés vendredi. Certains ont avoué regretter d'avoir refusé l'augmentation, alors que d'autres estiment que l'usine était appelée à fermer. Des ex-travailleurs auraient plutôt accepté une augmentation de 3$ l'heure.

« On a essayé et ça a terminé comme ça. Je crois que ça allait déjà fermer, alors ce n'est pas ça qui a avancé les choses. » — Une citation de Patricia Grimard, ex-employée de Masonite

La moitié des employés de Masonite s'est déjà trouvé un nouvel emploi, mais pas toujours aussi payant.

Plusieurs des 180 ex-travailleurs se sont déplacés vendredi à la rencontre syndicale pour connaitre leurs droits. Ils auront accès à une paie de séparation pouvant aller jusqu'à 8 semaines.

Selon le syndicat, l'indemnité est beaucoup moins importante que ce que l'employeur aurait dû verser s'il n'avait pas levé le lock-out.

« C'est très très sauvage. C'est ingrat. Les gens à Mégantic ne méritaient pas ça, mais pas du tout. » — Une citation de Bernard Cournoyer, conseiller syndical de la Centrale des syndicats démocratiques (CSD)

Le syndicat va tenter d'aider du mieux qu'il peut les employés en quête d'un nouvel emploi. On va travailler fort à aider les gens à se replacer, assure Rémi Grenier, président du syndicat. On a toujours un peu des regrets quand ça finit comme ça, mais honnêtement je pense que c'était une question de temps avant qu'on ferme de toute façon.

En quatre ans, le syndicat nous mentionnait que quatre usines Masonite ont fermé au Québec. Il en reste seulement une à Windsor.

L'entreprise a une stratégie de longue date visant à optimiser [son] réseau de production afin de maximiser les niveaux de service et l'efficacité opérationnelle , avait répondu par écrit la directrice aux communications externes, Lori Conrad, après l'annonce de la fermeture.

Avec les informations de Jean Arel.