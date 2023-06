Puissant rosé

La Bonhomme Valencia | Code SAQ : 14035247 | 15,45$ Photo : SAQ

Au début des années 90, Nathalie Bonhomme s’est donnée comme mission de faire connaître les terroirs d’Espagne aux Québécois. Elle a réussi ! Avec ses vins de la marque Bonhomme, la montréalaise d’origine propose des cuvées accessibles produits dans la région de Valence. C’est le cas de son rosé. Élaboré uniquement avec du monastrell, il est puissant. Il s’ouvre sur des parfums de rose, de fraise et de pivoine. L’attaque dense et corsée se prolonge sur des notes de fraise et de framboise. Parfait pour accompagner des grillades.

Élégant rouge

Moraza Rioja Alta 2021 | Code SAQ : 12473825 |19,90 $ Photo : SAQ

Le Québécois Patricio Brongo a toujours voulu produire du vin. Son cœur l’a amené en Espagne, dans la région de la Rioja, où sa femme Janire Moraza dirige le domaine familial. Les Moraza sont vignerons depuis six générations à San Vicente de la Sonsierra dans la Rioja Alta. Le couple tente aujourd’hui de mettre en valeur le terroir longtemps effacé par des élevages en barriques prolongés. C’est ce qu’on découvre dans ce rouge à base de tempranillo. Il s’ouvre sur des notes de fruits noirs et d’herbes séchées. L’attaque est juteuse et les tannins soyeux apportent juste assez de puissance. Servir légèrement frais.

Doux riesling

Trois Moineaux Wismer Lakeview Vineyard Riesling Twenty Mile Bench 2021 | Code SAQ: 14715664 | 26,00 $ Photo : SAQ

Originaire d’Allemagne, le riesling est l’un des cépages les plus adaptés au climat canadien. Il est planté d’un océan à l’autre. C’est dans la péninsule du Niagara que trois amis Québécois ont décidé de produire leur cuvée de riesling. Ils achètent des raisins, les vinifie, puis les commercialise sous la marque Trois Moineaux. On est immédiatement séduit par les notes d’agrumes typiques de cette variété de raisin. Le bouquet se complète avec des parfums de fleurs et de roche mouillée. La texture en bouche est agréable et les arômes sont persistants.

Cocktail préféré des Canadiens

Bravo Caesar | Code SAQ : 14960150 |16$ (4 cannettes de 473 ml) Photo : SAQ

Peut-être est-ce à cause de sa couleur rouge qui rappelle celle du drapeau ? Peu importe la raison, les Canadiens raffolent du Bloody Caesar. La distillerie Alpha Tango est installée dans l’ancienne aérogare de Val-d’Or. Elle produit divers spiritueux dont un gin aromatisé à la quenouille. Cet alcool se retrouve dans son Bloody Caesar prêt à boire. Fait de jus de tomates et de piment chipotle, il est aussi original que délicieux.