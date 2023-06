« 1 jour avant d’être à la rue. Un toit, un droit. »

Dans le parc des Braves à Rimouski, la dure réalité des locataires est exposée en lettres colorées sur un amoncellement de boîtes de carton et une grande affiche.

Malgré la pluie, quelques dizaines de personnes vêtues d’imperméables sont rassemblées en solidarité aux personnes malmenées par la crise du logement, sous l’initiative du Comité logement Bas-Saint-Laurent. Surtout, elles demandent des actions concrètes pour pallier la situation.

L'itinérance visible et invisible s'amplifie à Rimouski, selon le comité de mobilisation du Comité logement Bas-Saint-Laurent. Photo : Radio-Canada / Jean-Philippe Guilbault

On demande un réel contrôle des hausses de loyer, un gel des loyers en attendant d’avoir une stratégie sur la situation, tout comme un financement massif des logements sociaux , réclame Cassandre Vassart-Courteau, organisatrice communautaire à Comité logement Bas-Saint-Laurent. Selon cette dernière, les mesures prises actuellement par le gouvernement sont loin d’être à la hauteur de la crise.

Le gouvernement caquiste a été tellement inactif pour renforcer le droit des locataires au cours des derniers mois et là, sa solution miracle, c’est de menacer un acquis important qui est la cession de bail , poursuit-elle avec déception, concernant le projet de loi 31 déposé un peu plus tôt en juin. C’est désolant qu’il adopte un projet de loi qui renforce le pouvoir des propriétaires, alors que la motivation du projet de loi était de rééquilibrer la relation entre les propriétaires et les locataires.

On aurait aimé de plus grandes mesures prises par la Ville de Rimouski après quatre ans de martèlement de solutions possibles, comme la clarification des permis d'inspection , poursuit Mme Vassart-Courteau.

Elle déplore que les élus fassent souvent la sourde oreille devant les organismes de logement. C'est drôle parce qu'on en entend beaucoup parler dans les médias comme quoi c'est un dossier chaud, mais c'est vraiment désolant de voir comment les groupes de locataires ont de la misère à se faire entendre.

Le gouvernement fédéral devrait aussi contribuer davantage pour répondre à la crise, opine le seul représentant politique présent à l’événement, Maxime Blanchette-Joncas, député de Rimouski-Neigette–Témiscouata–Les Basques.

Dans le budget fédéral 2023, il n’y a aucune nouvelle somme pour la construction de logements et c’est tout à fait inacceptable. La situation est catastrophique à Rimouski , critique-t-il. Il faut des programmes plus souples et permettre aux organismes de créer de nouveaux logements.

La pénurie du logement touche plusieurs sphères économiques de la région, souligne le comité de mobilisation du Comité logement Bas-Saint-Laurent. Photo : Radio-Canada / Jean-Philippe Guilbault

Une situation qui perdure

Vaut mieux être touriste qu’habitant à Rimouski! témoigne avec force une jeune femme lors du rassemblement. Elle explique qu’elle a enchaîné les appels et les communications avec des propriétaires ou des colocataires, et qu’on l’a laissé tomber plus d’une fois pour des locataires ayant plus de moyens financiers. Elle est loin d'être la seule.

Malgré une pénurie qui perdure, des organismes communautaires de Rimouski critiquent l'inaction des autorités et le manque d'adéquation des mesures adoptées. Photo : Radio-Canada

À un jour du 1er juillet, plusieurs ménages sont toujours à risque de se retrouver sans toit. Le Comité logement Bas-Saint-Laurent explique avoir dû accompagner trois fois plus de ménages locataires cette année comparativement à l’an dernier.

Plus de 200 étudiants internationaux ne pourront aménager dans la ville cet automne, faute de logement. De la même façon, le CISSS du Bas-Saint-Laurent peine à loger des infirmières qui viennent pallier la pénurie de main-d’œuvre dans le système de santé, rappelle le Comité logement concernant les nombreux impacts socioéconomiques engendrés par la situation.

Il y a de l’itinérance invisible, beaucoup chez les femmes. Parfois, elles se trouvent un conjoint qui n'a pas toujours un comportement adéquat avec elles pour pouvoir se loger , explique Geneviève Lévesque, Coordonnatrice à la Débrouille, organisme qui a pour mission de promouvoir et défendre les droits des femmes victimes de violence conjugale et de leurs enfants.

Une fois que les gens sont logés, ils peuvent s’épanouir dans leur vie! rappelle Cassandre Vassart-Courteau. Ils ont moins recours à des services d’aide alimentaire, ils sont capables de garder un emploi, et de ne pas être désespérés.

Avec les informations de Jean-Philippe Guilbault