Depuis début juin, on le sent auprès des attractions touristiques de Wendake, il y a déjà de la clientèle individuelle et des groupes. Donc je pense qu'on devrait connaître un été meilleur que l'année passée , souhaite Alain Authier, directeur général de Tourisme Wendake.

L’an passé, 21 000 curieux s’étaient déplacés pour voir ces célébrations des arts et de la culture autochtone. J'invite les gens à venir, parce que même s'il pleut, c'est la plus belle pluie qu'il y a ici à Wendake , ajoute en rigolant Alain Authier.

Alain Authier espère du beau temps pour la fin de semaine du Pow Wow de Wendake. Photo : Radio-Canada / Jérémie Camirand

Wendake jouit de la popularité montante pour le tourisme autochtone qui s’observe depuis les dix dernières années. C'est mondial également. En Asie, en Afrique, les gens veulent se reconnecter avec les Premières Nations de partout dans le monde , soutient le directeur général.

La plupart des experts en tourisme s'entendent pour dire que c'est probablement le secteur qui a connu la plus importante croissance au Canada au courant des dix dernières années et le Québec ne fait pas exception en ce sens-là , ajoute Dave Laveau, le directeur général de Tourisme Autochtone Québec. Le développement de ce type de tourisme est aussi ce qui permet entre autres d’attirer des croisières hivernales internationales sur le fleuve Saint-Laurent.

Avant la pandémie, le tourisme autochtone générait 4083 emplois au Québec et avait un impact économique de 169 millions de dollars. Les données seront mises à jour prochainement, selon Dave Laveau. Photo : Radio-Canada / Monique Bourque

Le directeur général s’en réjouit parce que les visiteurs représentent des retombées importantes pour la communauté. Ce sont des millions en retombées économiques, mais des retombées également sociales, l'échange entre les peuples et les individus, ça c'est majeur pour nous , assure-t-il.

Proportion des touristes qui veulent vivre une expérience touristique autochtone au Québec 63 % des Français

47 % des Allemands

89 % des Québécois

40 % des Américains du nord-est Source : Tourisme Autochtone Québec

Annuellement, un peu plus de 200 000 personnes vont à Wendake. Selon Alain Authier, 25 % d’entre elles viennent de l’extérieur de la province. L'été passé, à lui seul, Onhwa’ Lumina, le parcours nocturne lumineux réalisé par Moment Factory, a attiré entre 80 000 et 90 000 visiteurs.

En plus des différentes retombées et des rapprochements qu’amène ce tourisme, c’est aussi pour les Premières Nations une façon de s’affirmer. C'est un vecteur de fierté, c'est un vecteur d'affirmation. Ça nous permet d'occuper le territoire et de parler nos langues. Ça explique aussi sa croissance et son intérêt marqué chez les autochtones , révèle Dave Laveau.

Moment de rencontre culturelle

Le Pow Wow est un excellent moment pour entrer en contact avec la culture autochtone. Plusieurs artisans hurons-wendats sont notamment présents dans une trentaine de kiosques. Et puis, il y a aussi les danses et la musique, des incontournables de ces célébrations.

Steeve Wadohondik Gros-Louis, danseur huron-wendat et passeur culturel. Photo : Radio-Canada / Anne-Sophie Roy

Pour moi, la beauté d'un Pow Wow, c'est l'inclusion. Avec les tragédies qui sont sorties dans les médias dans les dernières années, les gens sont plus attentifs à la réalité. Ça fait en sorte que c’est une invitation aux allochtones pour dire : venez danser avec nous dans le grand cercle , remarque Steeve Wadohondik Gros-Louis, danseur et passeur culturel de la nation huronne-wendat.

Il ajoute que les visiteurs allochtones peuvent aussi prendre part à certaines danses intertribales. À chaque 40-45 minutes, dépendamment de la compétition, les spectateurs qu’ils soient allochtones ou autochtones sont invités à venir au centre danser côte à côte au son du grand tambour.

« Mon souhait le plus cher, c'est qu'allochtones et autochtones marchent dans l'avenir pour les prochaines générations côte à côte dans le grand sentier de la vie. » — Une citation de Steeve Wadohondik Gros-Louis

Steeve Wadohondik Gros-Louis insiste sur le fait qu’il ne faut pas être gêné de venir à la rencontre de sa nation. Les Hurons-Wendats sont un peuple de diplomatie, d'accueil et de commerce. Donc, pour nous, vous êtes les bienvenus au Pow Wow, vous êtes bienvenus dans notre communauté.

Avec les informations de Jérémie Camirand