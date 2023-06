Des feux d’artifice lors du Grand Prix de Trois-Rivières

L’appel, lancé aux gens d’affaires le mois dernier, a été entendu. Le directeur du GP3R , Dominic Fugère, leur avait demandé de contribuer financièrement pour offrir le spectacle pyromusical au parc portuaire. L'objectif de 90 000 $ a pratiquement été atteint.

La présentation de feux d’artifice n’était plus envisagée par l’organisation du Grand Prix de Trois-Rivières puisque la Ville avait retiré sa contribution financière.

N’empêche, malgré que la somme soit réunie, il se pourrait fort bien que l’organisation ait à trouver une alternative pour divertir les Trifluviens lors du Grand Prix.

Les feux de forêt pourraient venir changer les plans. Dominic Fugère a bien vu que l’International des feux Loto-Québec a dû annuler la présentation de son spectacle, jeudi.

Est-ce que ce sera le cas dans un mois? Quelle va être la situation? Bien malin qui pourrait le deviner. On s’est donné une semaine de plus. Jeudi prochain, on va convoquer les médias et on va annoncer quelle forme prendra cette soirée-là. On se donne une semaine pour se revirer de bord , précise le directeur du GP3R , Dominic Fugère.

Avec les informations de Louis Cloutier