L’acteur oscarisé Alan Arkin s’éteint à 89 ans

L'acteur, qui a démontré sa polyvalence dans tous les genres, de la comédie burlesque au drame, a reçu au cours de sa carrière quatre nominations aux Oscars et a remporté une statuette en 2007 pour Little Miss Sunshine.

« Notre père était une force de la nature au talent unique à la fois en tant qu'artiste et en tant qu'homme. » — Une citation de Ses enfants dans un communiqué

Un Oscar et plusieurs nominations

Membre de la célèbre troupe de théâtre Second City de Chicago, Alan Arkin a connu un succès immédiat au cinéma avec la parodie de guerre froide The Russians Are Coming, the Russians Are Coming et a atteint son apogée en remportant l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle pour le succès de 2006 Little Miss Sunshine.

Au fil des ans, Arkin est apparu dans des favoris comme Edward aux mains d'argent, jouant le voisin de Johnny Depp; et dans la version cinématographique de Glengarry Glen Ross, de David Mamet, en tant que vendeur immobilier obstiné. Carl Reiner et lui ont joué des frères, l'un réussi (Reiner), l'autre en difficulté (Arkin), dans le film de 1998 Les bidonvilles de Beverly Hills.

Il a aussi personnifié le Dr Sigmund Freud soignant Sherlock Holmes dans Sherlock Homes attaque l'Orient-Express.

Plus de 40 ans séparent sa première nomination aux Oscars, pour The Russians Are Coming, the Russians Are Coming, de sa plus récente, pour son rôle de producteur hollywoodien complice dans le film Argo, qui a remporté un Oscar.

Ces dernières années, il a joué aux côtés de Michael Douglas dans la série comique de Netflix The Kominsky Method, un rôle qui lui a valu deux nominations aux prix Emmy.