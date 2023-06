Pas de financement provincial pour l’Université de Sudbury

Le ministère des Collèges et Universités de l’Ontario rejette la demande de financement déposée par l’Université de Sudbury pour son projet d’institution par, pour et avec les francophones du Nord de l’Ontario.

Dans la lettre partagée aux médias vendredi après-midi, le sous-ministre adjoint Denys Giguère indique que la proposition de l’Université de Sudbury [...] ne correspond pas à la demande actuelle et aux tendances relatives aux inscriptions.

Le projet d'Université autonome francophone est né à la suite de la restructuration de l'Université Laurentienne, qui s'est placée sous la protection de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies en février 2021.

La Laurentienne avait par la suite annoncé la dissolution de sa fédération, dont faisait partie l'Université de Sudbury, lui coupant son financement, et supprimé des dizaines de programmes.

Le ministère indique dans un avis aux médias avoir tenu compte de l’offre existante des établissements postsecondaires en matière de programmes de langue française dans la région du Grand Sudbury et dans l’ensemble de l’Ontario.

Dans le même document, le sous-ministre affirme tout de même que le ministère travaille avec l’ensemble des établissements d’éducation francophones pour contribuer à offrir un enseignement postsecondaire de qualité aux communautés du Nord.

Le ministère précise avoir examiné les données sur le marché du travail et avoir tenu compte entre autres de l’intérêt accru des étudiantes et des étudiants pour des domaines tels que les sciences, la technologie et les métiers pour prendre sa décision.

