Le Stade de baseball Kénogami est officiellement inauguré

Le système d'éclairage a été refait, les clôtures ont été changées, les salles de bain et les abris des joueurs ont été réaménagés et du sable a été ajouté sur le terrain.

Selon le président de la Commission des sports et du plein air, Michel Thiffault, l’un des plus grands problèmes était le manque d'éclairage.

Les lumières allumaient à peu près 20 %. Maintenant, avec les travaux qu'on a faits, ça éclaire à 100 %. Puis ça, c'est une bonne nouvelle pour les joueurs de baseball , a-t-il expliqué.

Tous les conseillers de Jonquière ainsi que le député de Jonquière Yannick Gagnon étaient présents à l'inauguration. Photo : Gracieuseté de Michel Thiffault

Regain de popularité

La cure de rajeunissement du stade, qui date d’une cinquantaine d’années, profitera notamment aux amateurs de baseball, un sport qui a connu un important regain de popularité dans les dernières années.

Avant, c’était le soccer qui évoluait là-bas. Mais depuis 23 ans, il y a plus d'achalandage pour le baseball, plus d'inscriptions, et on avait seulement le stade Richard Desmeules, alors on a décidé d'investir sur ce stade que ce terrain de baseball, qui a déjà été très occupé autant pour le baseball senior que pour le baseball junior , a ajouté Michel Thiffault.

Le stade de Kénogami pourrait devenir le domicile des Voyageurs de Jonquière le temps d'une saison, puisque le stade Richard Desmeules subira des travaux en 2024. Seul l’avenir le dira , a renchéri le conseiller.

