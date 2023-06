Les 377 réfugiés de Waswanipi rentrent à la maison

Les membres les plus vulnérables de la communauté avaient été évacués vers Trois-Rivières le 24 juin. Les réfugiés de Waswanipi avaient été pris en charge par la Croix-Rouge et Services aux autochtones Canada.

Pour l'instant, leur village de 2000 habitants sur la route 113 entre Lebel-sur-Quévillon et Chibougamau n'est plus en danger. Bobby Gull, du comité d’urgence de Waswanipi en a obtenu l’assurance. Je viens de parler avec l'état civil. Il vient de m'aviser que le feu est contenu là-bas. Nous étions inquiets qu'il s'approche, mais là, les vents ont changé de direction , explique-t-il, soulagé.

Ils ont pris place à bord d’autocars pour une longue route vers Waswanipi à 750 kilomètres au nord de Trois-Rivières.

Avant de partir, des réfugiés ont tenu à témoigner de leur appréciation de l'accueil auquel ils ont eu droit à Trois-Rivières. Leur séjour à Trois-Rivières a presque pris des allures de vacances.

Jimmy Robert fait le décompte de tout ce qu’il a vu depuis une semaine: On a fait des activités, un tour de ville, au musée, dans des églises et à l’amphithéâtre Cogeco . Il ajoute : On a été bien traités .

Depuis peu, les réfugiés avaient commencé à être répartis dans différents établissements hôteliers de la ville puisque le Delta, avec le début du FestiVoix, devait libérer des chambres déjà réservées.

Ils rentrent chez eux en même temps que les citoyens de Lebel-sur-Quévillon où la situation se stabilise aussi. L'essentiel pour eux est quand même qu'au bout de la route, ils retrouvent leur village intact.

D’après les informations de Louis Cloutier