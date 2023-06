Hausse d’abandons d’animaux en Outaouais à la veille du 1er juillet

La Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux (SPCA) de l'Outaouais déborde à quelques heures du grand jour de déménagement au Québec. Selon l'organisme et certains observateurs, la crise du logement et l'inflation, ne seraient pas étranger à cette situation.

Des cages pleines de chats, de chiens et même de perruches, qui attendent toujours d’être adoptés, voilà à quoi ressemble les locaux de la SPCA de l'Outaouais en ce 30 juin.

Le directeur général de la SPCA de l'Outaouais, Maxime Daigle, note que l'engouement pour les animaux de compagnie observé pendant la pandémie s'est définitivement essoufflé.

On remarque que les animaux qui sont à l'adoption restent un petit peu plus longtemps en termes de séjour. Par le passé, surtout pendant la pandémie, on mettait des animaux à l'adoption, ils vont rester deux, trois, quatre ou cinq jours avant de se faire adopter. C'était relativement rapide , fait remarquer M. Daigle.

Maxime Daigle est le directeur général de la SPCA Outaouais. Photo : Radio-Canada / Rebecca Kwan

Il explique qu’il faut maintenant 10 ou 20 jours, voir plus, pour mettre des animaux à l'adoption. Une situation qui complique davantage la tâche de la SPCA de l'Outaouais.

L’organisme a mis en place une liste d’attente, le temps de faire de la place dans les cages. C'est une charge financière en fait d'avoir des animaux plus longtemps que par le passé, en termes organisationnels, ça coûte plus cher de les entretenir , fait valoir le directeur général.

Plusieurs causes possibles

Kayla Leonard-McKinnon a créé un groupe sur le réseau social Facebook destiné à offrir une deuxième chance aux animaux abandonnés par leurs gardiens, entre autres.

À quelques heures du 1er juillet, une date qui est synonyme de déménagement au Québec, elle constate également une recrudescence d'abandons des animaux de compagnie. Mais selon elle, la crise du logement joue un rôle majeur dans cette situation.

En ce moment, c'est très compliqué de trouver un appartement avec la hausse des prix et tout. Donc ça doit être encore plus compliqué de trouver un appartement avec des animaux , souligne-t-elle.

Des chiens dans une cage à la SPCA de l'Outaouais. Photo : Radio-Canada / Rebecca Kwan

Même son de cloche du côté de Maxime Daigle qui pour sa part pointe du doigt la fin des mesures sanitaires, le retour au travail en présentiel ainsi que l’inflation. Les gens ont parfois de la misère à boucler le mois. [ils ont de la difficulté] de faire l'achat d'un animal puis aussi de l'entretenir au mois. Ça vient avec des coûts qui sont mensuels , affirme-t-il.

Des pistes de solution

À défaut d'avoir d'autres solutions, la SPCA de l'Outaouais redirige les propriétaires vers des groupes d'entraide, où ils peuvent directement trouver des nouvelles familles pour leurs compagnons poilus. Ça donne une autre alternative aux gens de se trouver une façon pour essayer de donner une deuxième chance aux animaux commente Kayla Leonard-McKinnon.

Facebook destiné à offrir une deuxième chance aux animaux abandonnés par leurs maitres, entre autres. Photo : Radio-Canada / Rebecca Kwan

La SPCA de l'Outaouais organise une journée d'adoption le 8 juillet. À cette occasion, 70 à 80 animaux à adopter seront disponibles.

Avec les informations de Rebecca Kwan et de Marie-Jeanne Dubreuil