Ça va être une récolte plus petite qu’à la normale , avertit l’apicultrice et propriétaire de Herbamiel, Marie-Pierre Fortier.

Pour cause, la productrice artisanale de Sacré-Cœur a perdu 30 % de ses abeilles cette année, comparativement à 20 % l’an passé.

Derrière cette décimation : le varroa, un acarien destructeur originaire de l’Asie du Sud-Est. La météo changeante des dernières semaines favorise les infestations de ce parasite au sein des ruchers.

Quand on a des températures chaudes, il va se développer beaucoup plus, pis même à un moment donné, ça devient exponentiel. Il faut toujours faire du dépistage, des suivis et des traitements au besoin , explique Mme Fortin.

Les vagues de fraîcheur ont également réduit le rendement des abeilles cette année, selon l'apicultrice. Les températures en dents de scie depuis le début de la pollinisation seraient en cause.

Quand il fait 12 ou 13 degrés Celsius, les abeilles ne sortent pas beaucoup. Quand il pleut encore moins. On a passé un gros cinq jours pendant la floraison du bleuet où elles n'ont pas pu en profiter. À l’extrême, on a eu de grosses chaleurs à 29 ou 30 degrés , déplore-t-elle.

L'apicultrice Marie-Pierre Fortin se spécialise dans la confection de produits transformés, comme la propolis, la cire d'abeille et la gelée royale. Photo : Radio-Canada / Benoit Jobin

Demandes croissantes

Les aléas de la météo et les dégâts liés aux parasites surviennent dans un contexte où les producteurs de petits fruits ont grandement besoin des insectes pollinisateurs pour augmenter leur rendement.

Les ruches sont en demande. Il y a beaucoup de bleuetières qui m'appellent , soutient Marie-Pierre Fortin.

La fumée des feux de forêt pourrait même avoir un impact sur la pollinisation, selon l’apiculteur et producteur de bleuets, Daniel Harvey.

Durant la période de trois à quatre jours où il y avait toujours de la présence de fumée, les abeilles sont complètement devenues folles. Elles sortaient de la ruche et volaient en hauteur. Elles avaient l’air de se chercher un peu , raconte-t-il.

Prix à la hausse

Sous cette conjoncture de mauvais astres, les apiculteurs prévoient de réviser leurs prix à la hausse.

Selon une étude de coût de production, on s’est rendu compte que les apiculteurs donnaient leur miel. Le coût de production est de 15,44 dollars le kilo. Souvent à l’épicerie, le miel est moins cher que ça , souligne Marie-Pierre Fortin.

Elle ajoute que l’inflation et les coûts de production se font aussi sentir. On se rend compte nous aussi qu’il va falloir monter nos prix.

Les apiculteurs envisagent également de louer leurs ruches à un prix plus élevé aux agriculteurs.

D’après le reportage de Camille Lacroix-Villeneuve