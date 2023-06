Brampton changera des noms de rues et de parcs jugés offensants

Les rues concernées portent des noms comme White Face Crescent (croissant de la face blanche) ou Whitewash way (voie du blanchiment). D’autres utilisent un terme anglais désuet pour désigner les peuples autochtones.

Le conseil municipal a approuvé à l’unanimité une motion pour renommer ces lieux lors de la rencontre du 21 juin, la journée nationale des peuples autochtones.

Une erreur a pu être commise, et nous ne l'avons peut-être pas reconnue à l'époque, mais nous le reconnaissons certainement maintenant, grâce à ce qui peut être fait par le biais de la réconciliation, affirme le conseiller Paul Vicente, qui a coparrainé la motion.

Le conseil municipal de Brampton a voté à l'unanimité en faveur de la motion visant à rebaptiser quelques rues et parcs. (Photo d'archives) Photo : CBC / Evan Mitsui

La conseillère municipale Rowena Santos a également parrainé cette motion. Elle-même d’origine philippine, elle souligne que des noms comme Whitewash ne représentent plus la diversité de Brampton.

« Brampton a beaucoup changé depuis mon enfance. J'étais ici en 1984 et la démographie de la ville était très différente à l'époque. » — Une citation de Rowena Santos, conseillère municipale de Brampton

Le recensement de 2021 montre que 81 %de la population de Brampton font désormais partie de communautés racisées. Nous sommes beaucoup plus inclusifs. Et parfois, cela signifie qu'il faut inverser certains noms qui pourraient être offensants, comme Whiteface , dit-elle.

Un pas dans la bonne direction

D’autres localités un peu partout en Ontario sont aux prises avec des noms datant d’une autre époque. C’est le cas de Dryden, dans le nord-ouest de la province, qui a choisi de changer le nom de la rue Colonization pour un mot autochtone.

Toronto a choisi de renommer la rue Dundas en 2021, en raison de l'association d'Henry Dundas avec la traite transatlantique des esclaves, mais un nouveau nom n’a toujours pas été choisi.

La rue Dundas doit changer de nom prochainement. Photo : CBC/Michael Wilson

Si ces changements sont louables, il ne faut pas s’arrêter là, croit un militant antiraciste de la région de Peel.

Il sera pratiquement impossible de remanier tout ce qui est offensant , dit Idris Oghuru.

Il souligne notamment une récente décision du Conseil scolaire du district de Peel de maintenir l'interdiction de nommer les écoles en l’honneur de personnalités connues, alors qu’un établissement du conseil devait porter le nom d'un militant contre le racisme anti-Noirs.

Espérons que le conseil scolaire du district de Peel en tirera des leçons, car ce qu'il a fait en adoptant la politique 27 est une honte. Ce n'est pas le reflet de cette communauté.

Des nouveaux noms autochtones

Si les nouveaux noms ne sont pas encore dévoilés ou même décidés, le conseil municipal de Brampton a déjà signifié son intention de consulter la communauté autochtone.

Alors que nous sommes tous sur la voie de l'amélioration de la diversité, de l'équité et de l'inclusion, ainsi que de la vérité et de la réconciliation, les choses ont changé. Ces types de noms et de politiques concernant les noms ont certainement changé et nous devons nous adapter en conséquence , dit Rowena Santos.

L’un des mini-parcs pourrait être renommé en l’honneur d’un activiste de la communauté noire de Brampton, Kola Iluyomade. Il a longtemps lutté contre le racisme envers les personnes noires au sein du Conseil scolaire du district de Peel.

Selon le groupe Advocacy Peel, qui milite contre le racisme anti-Noirs dans le système d'éducation ontarien, la vie de Kola Iluyomade mérite d'être honorée par un centre éducatif qui porte son nom. Photo : Advocacy Peel

L’actuel maire adjoint de Brampton, Harkirat Singh, siégeait alors au conseil d’administration du conseil.

Des conseillers se sont souvenus avec affection de ses discours passionnés lors de ses députations.

Il était passionné, efficace et plein d’esprit , se rappelle-t-il, le sourire aux lèvres.

Les noms des mini-parcs pourraient être modifiés assez rapidement, indique la conseillère Santos. Les rues pourraient prendre plus de temps, car la ville doit communiquer les changements aux résidents, qui doivent ensuite changer leurs pièces d’identité en conséquence.