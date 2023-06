Cinq grands feux non maîtrisés dans le nord-ouest du Québec

Le temps sec qui persiste dans le nord du Québec et de l'Ontario n'aide pas à leur maîtrise.

Parmi les cinq feux de grande taille qui ne sont toujours pas circonscrits dans le nord-ouest du Québec, il y a l'immense feu de Lebel-sur-Quévillon qui s'étend sur plus de 400 000 hectares et celui de Chibougamau.

« Il y a une trentaine de feux sur lesquels on agit de façon active. Ce sont des feux que l’on appelle de priorité 1 ou 2. Si les communautés ou les infrastructures stratégiques sont menacées, c’est sûr qu’on intervient. Mais c’est sûr qu’il y a des incendies qu’on laisse aller quelques jours. On assure une vigie, mais on ne peut pas assurer des opérations constantes. »