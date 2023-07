Les publicités ontariennes sur les véhicules électriques (VE) sont omniprésentes : à la télévision, sur les autobus, au cinéma, sur YouTube et ailleurs sur Internet. Le gouvernement de Doug Ford refuse toutefois de dévoiler le coût de la mégacampagne lancée le 1er mai.

Vous devez faire une demande d’accès à l’information , nous répond Scott Blodgett, porte-parole du ministère des Finances, sans vouloir donner d’explication.

Il ajoute que la campagne en anglais et en français appelée The Future is Electric/L’avenir est électrique doit se poursuivre jusqu’à la fin de juillet.

Les publicités montrent des personnes de différents âges qui ont les cheveux électrisés (soulevés dans les airs), puis un homme lisant sur son téléphone intelligent que l’Ontario est en train de devenir un « chef de file » dans les VE et les batteries, une référence aux projets de méga-usine de batteries de Volkswagen et de Stellantis ainsi qu'à l'assemblage de camions et de camionnettes électriques de GM en Ontario.

Paradoxalement, personne n'est au volant d’un VE dans les publicités gouvernementales.

« C’est du maquillage vert pour ce gouvernement. » — Une citation de Peter Tabuns, porte-parole du NPD en matière d’environnement

Le député du NPD Peter Tabuns dit que la campagne publicitaire est de la poudre aux yeux de la part d'un gouvernement qui « ne s'engage pas sur la crise climatique ». (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Andrew Lahodynskyj

Il souligne par exemple que quelques mois après l’arrivée au pouvoir du gouvernement de Doug Ford, en 2019, l’agence provinciale Metrolinx a enlevé les bornes de recharge pour VE qui avaient été installées près des gares de trains de banlieue GO du Grand Toronto, affirmant que la demande était faible.

Doug Ford a supprimé les incitatifs

Les progressistes-conservateurs ont par ailleurs éliminé les remises à l’achat d’un véhicule électrique après leur élection en 2018. Pour Doug Ford, il s'agissait d'incitatifs pour « millionnaires ».

Ils n’ont rien fait pour que plus d’Ontariens conduisent des véhicules électriques , dénonce le groupe Environmental Defence.

« Cette campagne publicitaire est ni plus ni moins de l’autopromotion. » — Une citation de Nate Wallace, porte-parole d’Environmental Defence sur les transports

Pour lui, la priorité devrait être de s’assurer que les véhicules électriques dont l’Ontario subventionne la production soient conduits par des Ontariens, plutôt que d’être vendus au Québec, en Colombie-Britannique ou en Californie.

Après avoir pris le pouvoir en 2018, Doug Ford a aboli les remises à l'achat de véhicules électriques. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Michael Wilson

Le gouvernement Ford rétorque que sa campagne publicitaire vise à sensibiliser les Ontariens au sujet du plan de croissance économique de la province. Le public est dirigé [à la fin de la publicité] vers un site web  (Nouvelle fenêtre) où il est possible d’en apprendre davantage sur « les minéraux critiques, l’acier propre ainsi que la production de véhicules électriques et de batteries en Ontario », fait valoir le porte-parole Scott Blodgett.

M. Wallace craint, lui, que les publicités ne servent à promouvoir l’extraction des minerais du Cercle du feu, une région du Nord de l’Ontario qui est un énorme puits de carbone . La réduction des émissions liée aux véhicules électriques serait inférieure à l’impact de la perte de ce puits de carbone , soutient-il.

Réserves de la vérificatrice

La vérificatrice générale de l’Ontario, Bonnie Lysyk, confirme que son bureau a approuvé la campagne. La loi l’oblige à évaluer toutes les publicités gouvernementales.

Elle précise toutefois que la portée de la loi a été grandement réduite par le précédent gouvernement libéral en 2015.

« Certains éléments [de la campagne publicitaire] n’auraient peut-être pas été acceptables sous l’ancienne loi. » — Une citation de Bonnie Lysyk, vérificatrice générale de l'Ontario

Certains mots soulèvent des préoccupations, dit-elle, sans vouloir donner plus de détails avant la publication de son rapport annuel à la fin de l’année.

La vérificatrice générale de l'Ontario, Bonnie Lysyk, a des réserves au sujet de la campagne publicitaire. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Matéo Garcia-Tremblay

Le gouvernement l’a informée du coût des publicités; elle abordera la question dans son rapport annuel.

Parce que la campagne est tellement grosse et longue, elle sera coûteuse évidemment , ajoute-t-elle, sans en révéler le budget. Elle déplore la hausse des dépenses gouvernementales pour des publicités.

Une publicité efficace

Le concepteur publicitaire Philippe Garneau, président de la firme GWP Brand Engineering, salue la créativité de la campagne. Il ne serait pas étonné qu’elle remporte des prix dans le domaine.

« Enfin une publicité du gouvernement qui n'est pas niaiseuse. » — Une citation de Philippe Garneau, expert en publicité

Il s'agit d'une bonne campagne publicitaire, selon le spécialiste du marketing Philippe Garneau. Photo : Radio-Canada

Selon lui, la campagne véhicule un sentiment positif sur l’Ontario, donnant l’impression d’une province qui va de l'avant .

En ne montrant pas de véhicules électriques dans la publicité, le gouvernement évite, selon lui, les critiques potentielles des opposants aux VE .

L'objectif, dit-il, est de communiquer l'idée que quand on emploie des véhicules électriques, on devient un peu électrique .

Redorer son blason

Stéphanie Chouinard, professeure en sciences politiques à l’Université Queen’s de Kingston, croit que la campagne reflète la volte-face du gouvernement Ford en matière de véhicules électriques, qui sont maintenant perçus comme la voie d'avenir pour l'industrie de l'automobile en Ontario.

Le gouvernement Ford a fait « volte-face » au sujet des véhicules électriques, note la politologue Stéphanie Chouinard. Photo : Radio-Canada

Elle souligne que la province investit des millions de dollars dans la production de batteries pour les véhicules électriques, sans parler du nouveau tarif réduit d’électricité la nuit pour favoriser entre autres la recharge des VE .

Oui, ces publicités sont en partie « partisanes », dit-elle. Pour elle, il est essentiel que le gouvernement « rende des comptes » quant à ses dépenses publicitaires.

« Lorsqu'on regarde le nombre de panneaux publicitaires qu'on voit sur les autobus de la Commission de transport de Toronto, par exemple, on se doute que ce n'est pas une mince affaire. » — Une citation de Stéphanie Chouinard, politologue à l'Université Queen's

Cette campagne pourrait aider, selon elle, Doug Ford à redorer son blason en matière environnementale, mais elle souligne qu'il reste encore beaucoup à faire dans ce domaine.

Le gouvernement n'a pas de plan pour se débarrasser complètement des centrales électriques au gaz naturel , note-t-elle.