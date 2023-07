Le programme « Retour en force » vise à mettre en relation des retraités et des employeurs de la région, ayant des besoins dans différents domaines comme la santé et le service à la clientèle, entre autres.

Le programme a été développé par le Centre de services à l’emploi de Prescott-Russell. Au total, 25 000 dollars ont été injectés par le gouvernement provincial ontarien et ses partenaires, incluant la Fédération des aînés et des retraités francophones de l’Ontario (FARFO).

Marc Ryan est le président régional de l’est de la FARFO . Il croit que les aînés sont une plus-value pour le marché du travail.

Il y a beaucoup d'aînés dans nos clubs [et] dans les conseils d'administration qui sont dévoués dans chacune de leurs communautés. On s'aperçoit qu'il y a beaucoup de domaines où les aînés sont en carence de services. Et ça, c'est important pour tous les gouvernements de le savoir , dit-il.

Sur la photo de gauche à droite : Marc Ryan, président Régionale de l'est de la FARFO, Sylvie Leclair, directrice générale du Centre Moi j’apprends, Isabelle Duval, conseillère en emploi et chargée du programme « Retour en force », Caroline Arcand, directrice générale CSEPR, Robert Lefebvre, maire de Hawkesbury et Stéphane Sarrazin, député provincial de Glengarry-Prescott-Russell. Photo : Radio-Canada / Chantal Dubuc

Directrice générale du Centre de services à l'emploi de Prescott et Russell, Caroline Arcand souligne le fait qu’un quart de la population de la région est considéré comme étant aîné.

La subvention vient d'abord pour aider les personnes de 50 ans et plus. Nous, notre motivation était [de savoir] comment est-ce qu'on peut aider l'économie [et] aider nos employeurs à se doter de la main-d'œuvre dont ils ont désespérément besoin , explique-t-elle.

Des ateliers pour employés et employeurs

Conseillère en emploi, Isabelle Duval va diriger le projet. Son équipe a préparé plusieurs ateliers qui vont permettre aux participants de développer des outils de connaissance de soi et d'identifier leurs talents et leurs compétences.

Le programme offre aussi une courte série de formations en partenariat avec l'organisme communautaire, Le Centre Moi J'apprends, pour aider ceux qui ont besoin de développer des compétences en informatique.

Ils vont pouvoir se perfectionner avec les technologies de base telles qu'Outlook ou Word et Excel. On va aussi avoir des rencontres d'échanges avec des employeurs et des participants pour permettre des jumelages dans le but de [pourvoir] les nombreux postes disponibles dans la région , précise-t-elle.

Elle ajoute que des ateliers de formation pour les employeurs vont aussi être disponibles pour attirer, puis retenir les travailleurs.

Selon Mme Arcand, c'est aussi la chance de faire du mentorat. Le groupe de 50 ans et plus possède de la connaissance et a une plus grande expérience.

L'expérience va servir aux plus jeunes qui arrivent sur le marché du travail. Donc tout l'aspect de transfert des connaissances va pouvoir se faire. Et, c'est quelque chose qu'on veut promouvoir aussi , fait valoir Mme Arcand.

Jean-Guy Quann et Richard Larivière font partie du Groupe Matériaux Godin. Ils ont quatre magasins dans la région et recherchent des employés dans plusieurs départements incluant la quincaillerie. Isabelle Duval est conseillère en emploi et chargée du programme « Retour en force». Photo : Chantal Dubuc

Richard Larivière du Groupe Matériaux Godin à L'Orignal, est optimiste. Il croit que ce programme lui permettra de trouver des travailleurs.