Se rappeler un des plus grands feux de l’histoire ontarienne

Une exposition au musée Timber Village de Blind River, dans le Nord de l'Ontario, souligne le 75e anniversaire du feu de Mississagi, survenu en 1948, qui est considéré comme le plus grand feu de l’histoire de l’Ontario.

Le feu de Mississagi, au nord de Blind River, a brûlé entre 200 000 et 300 000 hectares de forêt.

Lors de la saison des feux très active en 2021, le feu Kenora 51, dans le Nord-Ouest de la province, près du Manitoba, s’était rapproché de ce record, avec 200 667 hectares touchés.

Les pompiers en 1948 avaient très peu d'équipements de protection. Photo : Musée Timber Village

En 1948, ceux qui ont combattu le feu de Mississagi ont fait face à des conditions terrifiantes

Les feux de cimes nous passaient juste au-dessus de la tête , racontait en 2006 l’ancien pompier Lou Romhanyi. Vous n’imaginez pas les explosions. Et vous regardiez en l’air et vous pouviez voir des boules de feu et espériez que rien ne vous arrive.

« Nous devions plonger dans les lacs. C’était incroyable de voir un lapin et un loup courir ensemble. Ils voulaient seulement quitter ce secteur. » — Une citation de Lou Romhanyi, pompier qui a combattu le feu de Mississagi de 1948

La fumée était si intense que même au Texas, ils devaient allumer les lampadaires dès 15 h , explique Tegan Campbell, stagiaire au musée Timber Village.

À Blind River, la visibilité était d’à peine un mètre , ajoute-t-elle.

L’incendie aurait été causé par le feu de camp d’un trappeur clandestin, le 25mai 1948, et a rapidement fusionné avec un autre feu qui s’était déclaré au sud de Chapleau. Photo : Musée Timber Village

Innover pour combattre un immense brasier

Selon la stagiaire du musée, des techniques de lutte contre le feu par les voies aériennes ont été utilisées lors du printemps et de l'été 1948. Il s’agissait alors de quelques-unes des premières expérimentations de ce type.

Cela comprend l’utilisation de sceaux primitifs attachés à des avions et même des pilotes qui laissaient tomber des sacs en papier remplis d’eau sur les flammes.

Il y a aussi une tentative d'ensemencement de nuages, en utilisant de la glace sèche pour causer de la pluie.

Ce n’était pas très efficace. Au mieux, ils ont réussi à créer une petite averse , explique Tegan Campbell.

Le feu, qui a brûlé pendant des mois, n’a pas fait de victimes.

Limiter les pertes

Le gouvernement provincial a lancé à la suite du feu une opération pour sauver le plus de bois possible.

Le travail de quelque 2000 bûcherons a permis de sauver 300 millions de pieds-planches, ou 708 000 mètres cubes, de bois.

L'opération de sauvetage du bois a été nommée Scorch (brûlure). Photo : Musée Timber Village

Les routes construites pour lutter contre l’incendie et récolter le bois ont mené à un plus grand développement de la forêt au nord de Blind River, incluant la création du parc provincial Mississagi, selon Mme Campbell.

Les pertes de bois ont en revanche probablement contribué au déclin de la scierie de Blind River, qui a fermé ses portes en 1969 après avoir été l’employeur principal de la communauté pendant des décennies.