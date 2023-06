Rio Tinto : Mashteuiatsh et 6 municipalités ciblées pour le réaménagement des berges cet hiver

Le programme de stabilisation des berges du lac Saint-Jean de Rio Tinto prévoit des travaux dans six municipalités ainsi qu’à Mashteuiatsh. Rio Tinto a dévoilé vendredi sa programmation préliminaire pour l’automne 2023 et l’hiver 2024.

Les détails des travaux sont affichés sur le site Internet de la multinationale.

En tout, ce sont 11 sites, ainsi que quatre toujours à l’étude, qui seront touchés par des travaux de réaménagement des berges. Les municipalités ciblées sont : Alma, Saint-Gédéon, Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, Chambord, Saint-Prime et Péribonka.

Les chantiers réalisés par Rio Tinto comprendront du rechargement de plage, la construction d’un épi à Saint-Gédéon, l’adoucissement de talus, de l’aménagement végétal, l’ajout de pierre en quinconce et le remplacement de géotubes.

D’ailleurs, la construction de l’épi de 140 mètres de long à l’embouchure de la Belle Rivière et du lac Saint-Jean (Saint-Gédéon) devait se faire à l’automne 2022. Le projet évalué à 2,5 M$, à ce moment, avait été repoussé à cause d’un retard de l’obtention d’un certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP).

L'épi projeté par Rio Tinto à la sortie de la Belle Rivière a une longueur de 140 mètres (archives). Photo : Gracieuseté de Rio Tinto

RT précise par communiqué que les responsables du programme de stabilisation des berges du lac Saint-Jean rencontreront en août les associations riveraines des secteurs concernés par les travaux.

Rappelons que la multinationale opère le Programme de stabilisation des berges du lac Saint-Jean depuis 2018 et ce jusqu’en 2027. La multinationale prévoit réaliser des travaux de stabilisation des berges et des plages sur une distance de 50 kilomètres afin de les protéger contre l'érosion durant cette période de 10 ans.