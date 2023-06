Thomas Soucy est nommé président du nouveau conseil d’administration de Vitalité

Le conseil d’administration du Réseau de santé Vitalité, au Nouveau-Brunswick, a un nouveau président. Tom Soucy, pdg du groupe Westco, est nommé à la tête du C. A. de la régie de santé francophone.

Il remplace ainsi Gérald Richard, qui agissait comme fiduciaire depuis juillet 2022. Ce dernier avait été nommé lorsque le premier ministre Blaine Higgs avait révoqué les conseils d’administration des deux réseaux de santé et congédié la ministre de la Santé Dorothy Shephard ainsi que le pdg du réseau Horizon John Dornan, en pleine crise des urgences.

Le ministère de la Santé a annoncé la composition du nouveau conseil de Vitalité, vendredi après-midi. Il sera composé de : Tom Soucy, président (zone 4)

Julie Cyr (zone 5)

Réjean Després (zone 1)

Yves Francoeur (zone 6)

Jean-Claude Pelletier (zone 4)

Claire Savoie (zone 6)

Johanne Thériault Paulin (zone 6)

En entrevue au Téléjournal Acadie, Thomas Soucy a indiqué que son rôle sera de voir ce que mon expérience au niveau de la gestion de l'entreprise peut apporter dans l'organisation .

« J'ai dit que je n'ai aucune connaissance en santé, mais je pense que ce qu'ils recherchaient ce sont mes connaissances et ce que j'ai fait en entreprise. » — Une citation de Thomas Soucy, nouveau président du C. A. de Vitalité

Thomas Soucy en entrevue au Téléjournal Acadie, le 30 juin 2023. Photo : Radio-Canada

Je tiens ça à cœur beaucoup. Je vais faire ça pour les gens. Et je veux que le système de santé soit capable d'atteindre toute la population , dit-il.

Les nouveaux membres du conseil d’administration entreront en fonction le 1er juillet.

Carol Reimer est nommée présidente du conseil d'administration du Réseau de santé Horizon. Elle est infirmière immatriculée et consultante indépendante en soins de santé.

Mise sur pied du conseil de collaboration

En plus de la nomination des deux nouveaux conseils d’administration, le Conseil de collaboration du système de santé est mis sur pied. Il sera présidé par le ministre de la Santé Bruce Fitch et il comprendra deux représentants de chacune des deux régies.

Le conseil a pour objectif de favoriser une collaboration accrue et d’offrir une perspective provinciale au moment de l’évaluation des besoins du système de santé, de faciliter la coopération entre les deux régies régionales de la santé et d’étudier les possibilités d’investissement, de développement, de recrutement et d’activités cliniques , écrit le gouvernement dans un communiqué.

Des conseils différents que par le passé

Les conseils d’administration des réseaux compteront désormais jusqu’à sept membres. Toutes ces personnes seront nommées par le ministre de la Santé et auront le droit de vote.

Avant la révocation des conseils d’administration en juillet dernier, ceux-ci étaient composés de 15 membres ayant le droit de vote : 8 étaient élus par la population et 7 étaient nommés par le ministre.