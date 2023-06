Un nouveau mandat pour Nancy Guillemette

La députée de Roberval Nancy Guillemette se joint à l’équipe de la ministre responsable des Aînés et déléguée à la Santé, Sonia Bélanger. Elle se penchera sur les dossiers des soins palliatifs et de fin de vie en tant qu'adjointe gouvernementale.

Je suis très heureuse du mandat qui m'est confié. Les dossiers que je porterai me tiennent à cœur et je suis prête à travailler de près avec les différents partenaires. La ministre Sonia Bélanger peut compter sur mon entière collaboration , indique Nancy Guillemette dans un communiqué.

Dans ses nouvelles fonctions, la caquiste prendra part au déploiement du plan d’action 2020-2025 établi par Québec afin d’améliorer l’accès aux soins palliatifs et de fin de vie.

Son objectif sera également de mettre en place les nouvelles balises de la loi sur l’aide médicale à mourir, qui a été élargie en juin aux personnes vivant avec un handicap ou souffrant de maladies graves et incurables, comme l’alzheimer.

En 2021, l’élue avait présidé la Commission spéciale sur les soins de fin de vie, qui avait justement conduit à la récente réforme de la loi de l’aide médicale à mourir.

« Sa connaissance du dossier, son empathie et son désir d'apporter des solutions constructives font d'elle la personne tout indiquée pour occuper ces responsabilités. » — Une citation de Sonia Bélanger, ministre responsable des Aînés (communiqué)

Dans l'équipe de Sonia Bélanger, on retrouve aussi la députée de Soulanges Marilyne Picard, qui est quant à elle responsable de la question des proches aidants à titre d'adjointe parlementaire.