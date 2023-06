Petit guide du déménageur exemplaire

Le festival du déménagement est officiellement aux portes de la ville de Québec. Alors que plusieurs résidents éliront domicile dans de nouveaux espaces au cours de la fin de semaine, bon nombre de meubles et d’électroménagers risquent, comme chaque 1 er juillet, d’appartenir au passé de leurs propriétaires. Petit guide pour assurer une rupture en douceur.

Votre réfrigérateur est toujours fonctionnel, mais ne montera malheureusement pas de Limoilou à Montcalm? Votre grille-pain aurait encore quelques années de service à offrir, mais vous emménagez avec votre conjoint qui vient tout juste de changer le sien?

Avez-vous pensé donner vos objets – les petits comme les gros – à un comptoir de biens usagés?

Ces endroits où on retrouve un peu de tout, des objets dont les gens se départissent et qui font le bonheur des autres.

Le Comptoir Louise et Frédéric

Situé sur le chemin Sainte-Foy, entre la route de l’Église et l’autoroute Henri-IV, le Comptoir Louise et Frédéric dispose de 5000 pieds carrés pour accueillir vêtements, vaisselle et meubles de toutes sortes.

Le comptoir de biens usagés Louise et Frédéric ÉMISSION ICI PREMIÈRE • Première heure Le comptoir de biens usagés Louise et Frédéric. Contenu audio de 4 minutes, Émission ICI Première. Écouter l’audio. Durée de 4 minutes

Pour les électroménagers, direction les Galeries Duplessis, à l’angle du chemin Sainte-Foy et de l’autoroute Duplessis, où le Comptoir tient son entrepôt.

Bien que le Comptoir et son entrepôt soient fermés pour la journée du déménagement, Marc Harvey, qui y gère notamment la cueillette et la livraison d’électroménagers, invite les déménageurs désireux de se départir de leurs objets de venir les déposer devant la porte.

La période du déménagement est particulièrement occupée pour les comptoirs d’entraide qui reçoivent plus de biens qu’à l’habitude. Photo : Radio-Canada / Eugénie Emond

Comme les meubles, les électroménagers, qui sont en très grande demande , peuvent être ramassés sur tout le territoire couvrant la Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches. Ce qui peut éviter bien des maux de tête aux déménageurs… et bien des frigos sur les trottoirs. Suffit de prendre rendez-vous par téléphone et un camion sera envoyé, indique M. Harvey.

Mais attention : le Comptoir n’accepte pas les choses qui sont brisées, altérées, ou tout simplement non fonctionnelles. Maintenant, ça coûte plus cher de les faire réparer que le prix qu’on peut les vendre , explique M. Harvey.

Le comptoir de biens usagés Louise et Frédéric (suite) ÉMISSION ICI PREMIÈRE • Première heure Le comptoir de biens usagés Louise et Frédéric (suite). Contenu audio de 4 minutes, Émission ICI Première. Écouter l’audio. Durée de 4 minutes

Pour tenter d’éviter les mauvaises surprises, une photo du meuble ou de l’électroménager à aller récupérer est demandée.

Outre la trentaine de points de service similaires pilotés par la Société Saint-Vincent-de-Paul de Québec, on retrouve sur le territoire de Québec et de Chaudière-Appalaches une multitude d’endroits où déposer ses objets toujours fonctionnels.

Entre autres adresses, le Service d’entraide Basse-Ville, situé dans le quartier Saint-Sauveur, est toujours prêt à recevoir les meubles et électroménagers en bon état, ou à en faire la collecte à domicile, tout comme la Ressourcerie Lévis, de l’autre côté du fleuve.

Option écocentres

Pour les objets, meubles et électroménagers qui risqueraient de ne pas être acceptés par ces organismes, il y a toujours les écocentres.

Les cinq écocentres présents sur le territoire de la ville de Québec sont à la disposition des résidents qui veulent se départir de produits, de matériaux et de matières qui ne sont pas acceptés dans la collecte des ordures ou celle des matières recyclables , peut-on lire sur le site web de la Ville de Québec.

Bon nombre de meubles et d’électroménagers risquent d’appartenir au passé de leurs propriétaires. Photo : Radio-Canada / Olivier Bouchard

Parmi les matières acceptées par les cinq écocentres, notons entre autres les réfrigérateurs, les congélateurs, les laveuses, les sécheuses, les cuisinières ou tout autre électroménager.

Sont également acceptés les appareils électriques comme les grille-pains, les barbecues – avec ou sans bonbonnes de propane –, la peinture, le contreplaqué, les divans, les fils électriques, les téléviseurs, les lampes et les matelas, entre autres matières.

Plusieurs locataires ont abandonné des biens dans les rues de Québec. Photo : Radio-Canada / Olivier Bouchard

Situés dans les arrondissements de Beauport, de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, de La Haute-Saint-Charles et des Rivières, les écocentres sont ouverts 7 jours sur 7 jusqu’en novembre.

La fin de semaine, leurs heures d’ouverture s’étendent de 8 h à 17 h. En semaine, on ouvre de 9 h à 17 h du lundi au mercredi, et de 9 h à 18 h le jeudi et le vendredi.

En forte période d’achalandage, la Ville de Québec invite les usagers à faire preuve de patience. Les employés méritent le respect de tous , peut-on lire sur le site web de la Ville.