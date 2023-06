L’ajout de détecteurs de métal à l’hôtel de ville de Trois-Rivières soulève des questions

Un détecteur de métal est installé à l'hôtel de ville de Trois-Rivières. Photo : Radio-Canada / Martin Chabot

Le professeur à l’École nationale d’administration publique (ENAP) et ancien ministre des Affaires municipales, Rémy Trudel est très surpris par l’ajout de cette mesure: Je n’ai jamais vu ça, dit-il. Il convient toutefois qu’il ne faudra jamais reprocher à des élus municipaux de prendre les moyens nécessaires pour assurer leur sécurité physique ou pour assurer la sécurité de leurs délibérations pour prendre les décisions en toute connaissance de cause et en l’absence de toute pression , ajoute-t-il.

L’ancien ministre des Affaires municipales et professeur à l’École nationale d’administration publique (ENAP), Rémy Trudel. Photo : Radio-Canada

Quelque chose de pourri

« Dans l’ensemble de la situation, il faut le dire, il y a quelque chose de pourri. Il y a quelque chose de pourri dans la relation entre les citoyens et le gouvernement local [...] C’est à ça qu'on doit s’attaquer. » — Une citation de Rémy Martel

L'analyste politique Luc Massicotte est d’accord avec Rémy Trudel.

On dévie la conversation , dit-il, en parlant des mesures exceptionnelles et extraordinaires de sécurité. [...] Personne n’est là pour apaiser ces tensions-là .

L'analyste de la politique municipale trifluvienne, Luc Massicotte. Photo : Radio-Canada

Quel est le message ?

Luc Massicotte fait cette mise en garde:

« Il faut faire attention quand on met ces mesures-là pour ne pas faire de la récupération politique avec ça. C’est important qu’on n’envoie pas le message que les opposants sont dans la violence et l’exagération et que l’on veuille les museler en quelque sorte. » — Une citation de Luc Massicotte

Pour la suite, la chaleur devra être déposée sur les épaules de Jean Lamarche, qui était d’ailleurs présent, jeudi, en coulisse lors du vote autorisant le début des travaux de rénovation de l’aérogare de Trois-Rivières.

Le maire est en retour progressif à la suite d’un congé de maladie de 6 mois. Il était prêt hier à sauter dans la mêlée advenant que le vote pour l’aéroport ait été serré, mais sept conseillers ne se sont pas présentés, ayant d’autres obligations et étant en congé de maladie.

« Il nous a dit, je vais revenir à la séance du 4 juillet, mais force est d’admettre qu’il est dans les corridors, il est là. Je ne vois pas comment Monsieur Lamarche peut garder son mutisme. Il doit faire une déclaration. On veut savoir s'il va tenter d’appuyer sur les tensions ou tenter de les tempérer. Ça commence à être urgent de l’entendre. » — Une citation de Luc Massicotte

Lors de la séance du conseil municipal du 4 juillet, le maire de Trois-Rivières entend être présent pour le vote crucial autorisant le début des travaux pour l’agrandissement du parc industriel Carrefour 40-55.