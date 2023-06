Redécoupage électoral et maintien de la suspension de la pêche au maquereau : la députée fédérale de Gaspésie—Les Îles-de-la-Madeleine, Diane Lebouthillier, a fait le point vendredi sur la dernière session parlementaire.

Même si elle est très déçue de la décision de la Commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales, la députée se plie au redécoupage qui fera passer la Matanie dans son comté.

Dans l’optique où elle serait réélue une fois le redécoupage effectif, Diane Lebouthillier se dit prête à travailler avec les gens de la région, même si, selon elle, leur sentiment d’appartenance est beaucoup plus vers Rimouski .

« Comme une poule, les gens de Matane, si je me présente aux prochaines élections, vont faire partie de ma couvée. » — Une citation de Diane Lebouthillier, députée de Gaspésie—Les Îles-de-la-Madeleine

Le 16 juin, la Commission avait suggéré au Directeur général des élections de rayer la circonscription fédérale d’Avignon–La Mitis–Matane–Matapédia de la carte électorale.

Diane Lebouthillier s’avance pourtant peu sur son avenir politique à la lumière de ce redécoupage. Elle affirme néanmoins avoir le sentiment du devoir accompli quant aux démarches effectuées auprès des commissaires.

Déceptions des pêcheurs

Le maintien de la suspension de pêche au maquereau de l’Atlantique a créé des déceptions au sein de sa circonscription, reconnaît Diane Lebouthillier. Annoncée mercredi par le ministère fédéral des Pêches et des Océans (MPO), la fermeture des pêches commerciales et d’appât restera en vigueur cette année dans les Maritimes et au Québec.

Depuis la fin des années 1990, le maquereau bleu a connu un déclin d'environ 80 %, selon le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada. Photo : Radio-Canada

Est-ce qu'il y a des gens qui sont déçus? Bien oui, c'est sûr. Quand il y a un moratoire sur une espèce, ça crée des remous , lance la députée.

Appelée à commenter la perte de revenus pour une deuxième année consécutive de certains pêcheurs, Diane Lebouthillier a répété qu'elle travaille de pair avec le MPO ainsi que les regroupements de pêcheurs.

Elle est d’avis qu’il est nécessaire d’agir rapidement pour protéger les stocks halieutiques menacés d’effondrement.