Les locataires habitant dans des appartements occupés pour la première fois avant 2018 ne devraient pas subir une hausse de loyer de plus de 2,5 % en 2024 comme cette année, annonce le gouvernement de Doug Ford.

La province souligne qu'il s'agit d'un taux inférieur à celui de l'inflation.

Notre gouvernement sait que le coût de la vie continue d’être problématique pour bon nombre d’Ontariennes et d’Ontariens, dont les locataires, et c’est pourquoi nous maintenons le taux légal d’augmentation de loyer à 2,5 % , affirme Steve Clark, ministre des Affaires municipales et du Logement, dans un communiqué.

Sans le plafond provincial, les loyers auraient pu augmenter de 5,9 % en 2024, selon la province, qui cite les récents taux d'inflation.

Un propriétaire devra obtenir l’approbation de la Commission de la location immobilière s'il veut augmenter le loyer de plus de 2,5 %, entre autres pour des rénovations.

Exclusions

Le contrôle des loyers en Ontario s'applique uniquement aux unités occupées pour la première fois avant le 15 novembre 2018, ce qui exclut de nombreux appartements et condominiums loués à Toronto.

Par ailleurs, la loi ne couvre pas les logements vacants et les logements communautaires, notamment.