Le Bodyguard tout l’été au Capitole de Québec

Ceux et celles qui ont aimé le film de Mick Jackson seront ravis de revivre l’histoire d’amour de Frank Farmer et de Rachel Marron dans ce spectacle. Joël Legendre s’est amusé à adapter la comédie musicale d’Alexander Dinelaris Jr., elle-même basée sur le film, pour le plaisir du public québécois.

Je suis un fan du film et j’ai voulu le recréer , raconte Joël Legendre. Ça [le spectacle] se passe en 1992 avec les costumes des années 90, avec un casting qui ressemble de très près au film.

Le public reconnaîtra certainement des costumes similaires à ceux de Whitney Houston et quelques répliques phares du film.

Le metteur en scène ajoute toutefois sa touche personnelle au spectacle. La pièce a été écourtée à 90 minutes avec une entracte, et certains personnages ont été travaillés afin de les rendre plus comiques. Quand c’est l’été, on a envie que ce soit l’fun, qu’on rigole.[...] Quand tu écoutes le film, tu ne ris pas. J’avais envie de faire ça plus drôle , précise M. Legendre.

Une place particulière au répertoire de Whitney Houston

Déjà omniprésentes dans la trame sonore du film, les chansons de Whitney Houston sont à l’honneur dans cette comédie musicale. L’équipe a même ajouté des titres de l’icône musicale au spectacle, dont One Moment in Time, Saving All My Love, Greatest Love Of All ou encore I Wanna Dance With Somebody.

Quand on pense à Whitney Houston, on pense oui, à ses grandes ballades, mais elle a fait aussi beaucoup de chansons rythmées. C’est un bel équilibre dans le spectacle , commente Joël Legendre.

Plusieurs de ces chansons rythmées sont dansées lors des numéros de production , c’est-à-dire des séquences plus spectaculaires avec plusieurs artistes sur scène. Les chorégraphies sont signées Steve Bolton, chorégraphe avec qui Joël Legendre a notamment travaillé l’année dernière pour la comédie musicale Rock of Ages.

Première expérience de comédie musicale

Si Frédérick De Grandpré, interprète de Frank Farmer est un habitué des comédies musicales par ses participations à Je m’voyais déjà et Le petit roi, Jennifer-Lee Dupuy en est à son premier rôle dans une comédie musicale en jouant la superstar Rachel Marron.

Jennifer-Lee Dupuy interprète Rachel Marron dans la comédie musicale Le Bodyguard. Photo : Radio-Canada / Xavier Gagnon

Celle qui s’était d’abord désistée des auditions a finalement (et heureusement!) changé d’idée. Je suis tellement contente d’être revenue sur ma décision et d’être embarquée là-dedans , exprimait-elle dans une entrevue à Première heure. Je me rends compte que j’aime vraiment beaucoup ça [les comédies musicales] et c’est sûr que j’aimerais en refaire d’autres dans le futur.

Cette expérience sera mémorable pour la jeune autrice-compositrice-interprète, notamment en raison du niveau de difficulté des chansons de celle qu’on surnommait The Voice.

« Il n’y a personne dans le monde qui chante comme Whitney Houston. La manière que j’y vais, c’est vraiment de mettre ma couleur à moi, d’interpréter les chansons avec mon bagage… mais c’est un défi, soir après soir » — Une citation de Jennifer-Lee Dupuy

La production s’arrête pour l’été à Québec, avant de reprendre la route pour Trois-Rivières, Gatineau, et retourner finalement à Montréal.