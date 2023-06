Plus de « Hot Stuff », les pompiers de Calgary soutiendront les grands brûlés autrement

Le calendrier de l’année 2024 qui sortira cet automne sera la dernière campagne de l’organisation.

Le Hot Stuff vise à collecter des fonds afin de sensibiliser le public à une œuvre caritative qui tient à cœur aux pompiers de Calgary, à savoir le Centre de traitement des brûlures des pompiers de l’Hôpital Foothills.

Lors de la campagne, les pompiers de Calgary font irruption dans le quotidien des résidents, torse nu.

Depuis sa création, l’initiative a permis de récolter plus d'un million de dollars ayant servi à financer un certain nombre d'initiatives de traitement des grands brûlés en Alberta.

Selon le président du Centre de traitement des brûlures des pompiers, Thomas Kerr, le soutien au calendrier n'a pas faibli, mais au fil des ans, les ventes ont connu un ralentissement. Et comme un calendrier physique est exigeant et coûte cher, l'initiative a changé sa stratégie.

En fin de compte, notre objectif est de collecter des fonds pour les soins aux brûlés dans le sud de l'Alberta et nous voulons simplement le faire de la manière la plus rentable et collecter le plus d'argent possible , explique M. Kerr.

La transition vise à impliquer davantage de Calgariens.

Nous voulons nous assurer que tout le monde se sente à l'aise en tant que membre de notre organisation caritative et souhaite s'impliquer et faire des dons , explique Tara Walmsley.

Thomas Kerr estime que les temps ont changé et qu'il est temps que les efforts de collecte de fonds fassent de même.

Avec les informations de Karina Zapata