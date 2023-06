Un jugement à la fois, la Cour suprême des États-Unis, dominée par des juges conservateurs, annule des mesures progressistes. Après avoir invalidé les mesures de discrimination positive à l’université jeudi, le plus haut tribunal américain a donné raison à une créatrice de sites web qui refuse d’en concevoir pour des mariages entre personnes de même sexe et a infirmé une mesure phare de l’administration Biden visant à éliminer une partie importante de la dette étudiante.

Dans une décision de six juges contre trois, elle a décidé que les entreprises dont les services ont une valeur créative peuvent invoquer le droit à la liberté d’expression pour refuser de fournir un service qui va à l’encontre de leurs valeurs. Elle a ainsi donné raison à une créatrice de sites web, Lorie Smith, qui refuse d’en produire pour les mariages entre personnes de même sexe.

Aux États-Unis, le droit à la liberté d’expression est garanti dans le premier amendement de la Constitution. Celui-ci conçoit les États-Unis comme un endroit riche et complexe, où les gens sont libres de penser et d'exprimer ce qu'ils veulent, pas ce que le gouvernement leur demande , écrit le juge Neil Gorsuch, qui a rédigé le jugement au nom des six magistrats en faveur de la décision.

Le Colorado essaie de renier cette promesse , ajoute-t-il, faisant référence au fait que cet État interdit depuis 2008 aux commerçants de pratiquer des discriminations liées à l’orientation sexuelle sous peine d’amende pouvant aller jusqu’à 500 dollars.

Comme la veille, quand la Cour a mis un terme aux politiques de discrimination positive à l'université, les trois juges progressistes ont exprimé leur désaccord avec force.

Aujourd'hui la Cour a, pour la première fois de son histoire, donné un droit constitutionnel à un commerce ouvert au public de refuser de servir des clients protégés par des lois anti-discriminations, a déploré la juge Sonia Sotomayor, qui a rédigé la dissidence en leur nom.

Le président américain Joe Biden a quant à lui déclaré être très inquiet du fait que cette décision pourrait engendrer davantage de discrimination à l’égard des membres de la communauté LGBTQ+ . Aux États-Unis, personne ne devrait subir de discrimination simplement en raison de leur identité ou des personnes qu’ils aiment.

« Plus largement, la décision d'aujourd'hui affaiblit les lois de longue date qui protègent tous les Américains contre la discrimination dans les lieux publics – y compris les personnes de couleur, les personnes handicapées, les personnes de foi et les femmes. » — Une citation de Joe Biden, président des États-Unis

Une autre décision décevante pour les étudiants

La Cour suprême a également rendu vendredi un jugement invalidant une mesure phare du président Joe Biden qui visait à éliminer 400 millions de dollars de dettes étudiantes.

Toujours à six juges contre trois, le plus haut tribunal du pays estime ainsi que le président a outrepassé ses pouvoirs. L’administration Biden aurait dû, selon la majorité de la cour, demander l’approbation du Congrès avant de prendre une décision si coûteuse. Elle a ainsi rejeté les arguments selon lesquels une loi bipartite de 2003 sur les prêts étudiants, connue sous le nom de HEROES Act, lui donnait le pouvoir de mettre ce plan en action.

Les paiements des emprunteurs devraient ainsi reprendre dès l’automne, en octobre.

Les manifestants s'opposant à la décision de la Cour suprême sur les dettes étudiantes ne se sont pas fait attendre vendredi aux États-Unis. Photo : Getty Images / AFP / OLIVIER DOULIERY

Une Cour suprême et un pays fortement divisés

De nombreux républicains ont salué la décision de la cour sur la dette étudiante. La décision d’aujourd’hui a confirmé ce que nous savions depuis le début : le plan sur les prêts étudiants de l’administration Biden est un abus du pouvoir exécutif , a déclaré le sénateur Bill Cassidy.

« C’est une victoire pour tous les Américains qui ont joué selon les règles et ont travaillé fort pour rembourser leurs dettes. » — Une citation de John Barrasso, sénateur républicain

Les réactions démocrates sont évidemment à l’opposé. Ce jugement décevant et cruel montre l’insensibilité de la Cour suprême contrôlée par les républicains , a déclaré le leader de la majorité démocrate au Sénat, Chuck Schumer. L’hypocrisie est claire : pendant que les juges acceptent des cadeaux somptueux à six chiffres, ils refusent d’aider les Américains aux prises avec des dettes.

La juge Elena Kagan n’a pas mâché ses mots dans la dissidence qu’elle a rédigée au sujet du jugement sur les dettes étudiantes. La Cour agit comme si elle était une arbitre des différends politiques , a-t-elle écrit.

Elle a accusé le tribunal de se substituer une fois de plus au Congrès et au pouvoir exécutif – et aux centaines de millions de personnes qu'ils représentent – pour prendre les décisions politiques les plus importantes et les plus contestées de cette nation .

Le président Joe Biden a quant à lui entamé une rencontre avec son équipe seulement 15 minutes après la publication de la décision sur la dette étudiante et annoncera plus tard dans la journée de nouvelles mesures pour aider les personnes aux prises avec des prêts étudiants.

Le dirigeant démocrate montrera clairement qu'il n'a pas fini de se battre , a déclaré une source de la Maison-Blanche à l’Agence France-Presse.

Une forte tendance conservatrice

Depuis la nomination des juges Brett Kavanaugh et Amy Coney Barrett à la Cour suprême par l’ancien président Donald Trump, le plus haut tribunal du pays a une importante majorité républicaine.

Une série de décisions renversant des mesures progressistes s’en est suivie.

Il y a maintenant un peu plus d’un an, la Cour suprême américaine invalidait l'arrêt Roe c. Wade, enterrant ainsi le jugement de 1973 qui protégeait le droit à l'avortement à l'échelle nationale.

Aussi, en juin 2022, elle invalidait une loi de l'État de New York qui imposait des limites au port d’une arme de poing dans l'espace public, en concluant qu’elle violait la Constitution américaine.

Elle a également limité les moyens fédéraux de lutter contre le réchauffement climatique dans un arrêt qui pourrait plus largement compliquer tous les efforts de régulation de l'État américain.

D’autres décisions du genre pourraient être adoptées dans sa prochaine session. Vendredi, la cour a accepté de réviser une loi fédérale qui interdit à une personne faisant l’objet d’une ordonnance restrictive pour violence domestique de posséder une arme à feu. L’objectif est de déterminer si cette mesure viole le second amendement de la Constitution, tel que l’a décidé une cour fédérale en mars dernier.