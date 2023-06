Les conférenciers en entrepreneuriat sont souvent appelés à partager les secrets de leurs succès, mais on leur demande rarement de parler de leurs échecs. Et pourtant, à Gatineau, les soirées « Fuckup Nights » connaissent un succès monstre, selon leurs organisateurs.

Mercredi dernier, lors d’une troisième édition de ces soirées au bar Le Minotaure, des entrepreneurs aguerris ont pris le micro pour raconter non sans humour, les pires moments de leur carrière.

Les Fuckup Nights ont vu le jour au Mexique, en 2012. Le concept a rapidement envahi le monde des affaires dans plus de 90 pays et 300 villes à travers le monde. À Gatineau, les Fuckup Nights sont organisés par l'Institut Innovation Gatineau.

Le but, c’est de faire une conférence dans laquelle on invite des intervenants qui, plutôt que de venir parler de leurs succès de carrière, vont venir parler des fuckup et des échecs qu’ils ont rencontrés au cours de leur carrière , précise Joani Vallespir, organisatrice d'événements.

« Ça change un peu le style qu’on a l’habitude de voir en conférence où on s’attend à n'entendre que les histoires de réussite. Là, on assiste aux coulisses qui ont mené au succès de ces entrepreneurs. » — Une citation de Joani Vallespir, organisatrice d'événements

C’est une façon de faire comprendre aux entrepreneurs que les gens qui ont rencontré du succès sont aussi passés par la case échec avant. Donc, ça permet une proximité. Ça permet au public de s’identifier aux conférenciers.

Apprendre à dédramatiser ses échecs

À Gatineau, les Fuckup Nights remportent un énorme succès, selon les organisateurs qui ont réussi à attirer de gros noms de l'entrepreneuriat au fil des ans.

À la première édition, on avait eu l’ex-dragon Serge Beauchemin qui est président de AQC Capital. C’était vraiment une excellente première édition. Elle avait fait parler d’elle-même cette édition-là qui accueillait aussi Michael-Anthony Clement qui est le DG d'Innovation Gatineau , rappelle Mme Vallespir.

Et à notre deuxième édition, on a eu David Morneau qui est le cofondateur de l’agence InBeat ainsi que Frédéric Auger le président de La Ruche et rappeur dans le groupe de musique Taktika.

Le président de la Chambre de commerce de Gatineau, Stéphane Bisson, lors d'une soirée « Fuckup Nights » au bar Le Minotaure. Photo : Radio-Canada / Nelly Alberola

Le président de la Chambre de commerce de Gatineau (CCG), Stéphane Bisson, a participé à l’événement, mercredi, en tant que conférencier. Le message qu’il a tenté de transmettre aux entrepreneurs, c’est qu’il faut apprendre à dédramatiser les erreurs commises.

« L’échec d’aujourd’hui peut devenir notre plus grande force plus tard. » — Une citation de Stéphane Bisson, président de la Chambre de commerce de Gatineau (CCG)

Parfois, c'est difficile quand on est dans l'œil du vortex de vraiment voir clair, parce qu’on est submergé , affirme-t-il. Mais si on est capable justement de focusser sur l'élément positif et ne pas s'apitoyer sur notre sort, de ne pas être dans la situation de ''pourquoi moi?'', je dirai à ces gens-là : le fruit mûr ne pousse jamais sur la branche qui est faible.

La fondatrice de Pixel - Firme créative, Catherine Pellerin, lors d'une soirée « Fuckup Nights » au bar Le Minotaure. Photo : Radio-Canada / Nelly Alberola

Même son de cloche du côté de la fondatrice de l’agence Pixel - Firme créative, Catherine Pellerin. Ça me fait tellement plaisir de parler de mes échecs parce que je pense que c’est en racontant ça qu’on peut aider les autres à réussir leur nouvelle carrière d’entrepreneur , affirme-t-elle.

« J'ai eu plusieurs échecs, comme tout entrepreneur, j’ai appris à la dure, surtout que j’ai eu un parcours atypique. » — Une citation de Catherine Pellerin, Pixel - Firme créative

La route n'a surtout pas été pavée d’or et d’argent , poursuit-elle. On tombe, on saigne du nez, on se relève et on continue. C’est sûr qu’il y a des échecs plus marquants que d’autres, surtout les échecs financiers.

Toutes ces mésaventures ont nourri son ambition de ne pas mettre la clé dans la porte. Elle espère que son expérience servira surtout aux femmes entrepreneures, plus enclines que les hommes à vivre leurs échecs seules, en silence.

Un échec en affaires, ce n’est pas une affaire de sexe , rappelle-t-elle. Il y a autant d’hommes et de femmes qui vivent des échecs.

L'Institut Innovation Gatineau prévoit une autre édition des Fuckup Nights au mois de septembre.

Avec les informations de Nelly Albérola