Le chercheur Robert Michaud nommé à l’Ordre du Canada

Le chercheur s’est dit surpris et touché. J’ai été très heureux de partager cette nouvelle avec mon équipe , souligne-t-il.

Robert Michaud est le président et directeur scientifique du Groupe de recherche et d’éducation sur les mammifères marins à Tadoussac (GREMM) qu’il a fondé en 1985. Il dirige également des programmes de recherche sur les bélugas et les grands rorquals.

Son organisme a servi à faire connaître les mammifères marins, notamment ceux du Saint-Laurent.

Depuis 40 ans, on sillonne les eaux du Saint-Laurent pour en apprendre un peu plus sur les baleines , explique-t-il. On construit des histoires de bélugas, on les partage avec plus grand nombre. Je crois que c’est ces histoires-là qui ont rejoint beaucoup de Canadiens. […] On fait tout ça pour aider les bélugas en quelque sorte.

Robert Michaud explique qu'on observe, dans les dernières années, des développements technologiques importants qui ont permis à son équipe d’approfondir les connaissances sur les différentes espèces du Saint-Laurent. Avec l’expérience, on a tissé des réseaux. On travaille en étroite collaboration partout sur la planète , fait-il valoir.

« J’aimerais avoir encore 40 ans devant moi pour continuer. […] Le plaisir à faire ce travail croît avec l’usage. » — Une citation de Robert Michaud, président et directeur scientifique du GREMM

Une fascination pour les baleines née il y a 40 ans

Alors qu’il était un jeune finissant en biologie, Robert Michaud a été appelé en 1983 à travailler comme naturaliste avec le canotier de Québec, François Lachance, sur le fleuve Saint-Laurent pour faire découvrir aux touristes les oies blanches. Il m’a amené découvrir les baleines , raconte le chercheur.

« J’étais un finissant en biologie et je ne savais même pas qu’il y avait des baleines dans le Saint-Laurent et j’ai habité à Québec toute ma vie avant ça! » — Une citation de Robert Michaud, président et directeur scientifique du GREMM

C’est là qu’il découvre ce qui deviendra le travail d’une vie. J’ai eu un coup de foudre pour les baleines, mais surtout pour le regard que nos passagers jetaient sur nos baleines. J’étais fasciné par l’effet que les baleines avaient sur nos passagers.

M. Michaud décide d’allier l’éducation et la recherche scientifique en fondant le groupe de recherche. J’ai vu un moyen d’ouvrir le dialogue et d’ouvrir nos horizons , témoigne-t-il.

Depuis que le GREMM a été fondé, environ 400 assistants de recherche, naturalistes et étudiants sont venus prêter main-forte.

Le chercheur est également coordonnateur du Réseau québécois d'urgences pour les mammifères marins et a contribué à la création du Centre d'interprétation des mammifères marins.

Les autres Québécois décorés sont le comédien et scénariste Marc Messier, l’entrepreneur Johnny N. Adams, l’intervenant auprès de l’enfance et de la jeunesse Thomas Fredric Garfat, l’avocat Peter O’Brien, le spécialiste des brevets Robert E. Mitchell, l’entrepreneur et philanthrope Evan Price, l’agriculteur Gérard Trudeau et l’éthicien et philosophe Daniel Marc Weinstock.

Dans un communiqué, la gouverneure générale, Mary Simon, a estimé que les distinctions honorifiques ne reflètent pas assez la diversité de la population. Elle demande donc aux Canadiens de soumettre des candidatures de personnes qui reflètent véritablement ce que nous sommes et ce que nous voulons être .

Les nominations ne représentent pas encore suffisamment l’excellence des femmes, des francophones, des personnes handicapées et des personnes issues de milieux culturels différents , écrit-elle. Nous souhaitons aussi en savoir plus sur les contributions des peuples autochtones, des communautés noires et des communautés 2SLGTBQIA+ afin de pouvoir reconnaître pleinement la richesse de notre pays.

L’Ordre du Canada vise à souligner la contribution extraordinaire de Canadiens à leur pays. Il a été créé en 1967 et a pour devise Ils désirent une patrie meilleure .

Avec la collaboration de Camille Lacroix-Villeneuve