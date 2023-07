Verdir Québec, un stationnement à la fois

La Ville de Québec poursuit son offensive afin de verdir des espaces sur son territoire et ainsi bonifier sa canopée.

La semaine dernière, l'administration municipale a annoncé des investissements de 114 000 $ pour réaliser sept projets de verdissement et de déminéralisation sur des terrains qui ne sont pas détenus par la Ville.

Les écoles Saint-Fidèle, Saint-Michel, le CHSLD Christ-Roi, l’Université TÉLUQ et le VITAM, centre de recherche en santé durable recevront chacun entre 17 000 et 20 000 $ pour les aider à verdir et déminéraliser une partie de leurs aménagements.

C'est quoi la déminéralisation ? La déminéralisation consiste à retirer des surfaces minérales comme l'asphalte, le béton, pour faire de la place à des végétaux qui favorisent l'infiltration et la circulation de l’eau dans le sol. Un procédé qui permet de lutter contre la création d'îlots de chaleur.

Source : Ville de Québec

Ces nouveaux espaces verts seront bénéfiques pour la santé des résidents de Québec, selon Jean-Pierre Després directeur scientifique au VITAM.

La gestion de la maladie ça se passe dans le milieu hospitalier. Mais la santé physique et psychologique de la population, les gouvernements ont un grand rôle à jouer croit-il.

Il souligne que des milieux de vie agréables et paisibles contribuent directement à la santé des citoyens.

Effort demandé

Cette aide porte à 31 le nombre de projets de verdissement appuyés par l'administration Marchand depuis 2021, un investissement total de 468 615 $.

Une partie de l'effort de guerre doit venir des citoyens et entreprises selon Patricia Collerette, conseillère a la vie communautaire et à la planification de l'aménagement à la Ville de Québec. Elle rappelle qu'en termes de superficie, 75 % des terrains de la Ville de Québec sont privés, ce qui veut dire que ce sont les propriétaires qui doivent déposer leurs projets de verdissement auprès des instances municipales.

On a des sommes disponibles pour des projets de déminéralisation et de verdissement. Ça peut être des propriétaires, des commerçants, des CPE, énumère-t-elle.

Un appel de projets est d'ailleurs en cours. Les citoyens ont jusqu'au 31 octobre pour déposer leurs plans de verdissement à la Ville.

Ces projets doivent permettre d'aider la Ville dans son objectif de planter 130 000 arbres d'ici 2029.

Avec les informations de Pier-Olivier Nadeau