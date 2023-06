Une mauvaise qualité de l’air annoncée pour l’Abitibi-Témiscamingue

L'indice de la qualité de l'air risque d'être de mauvais à très mauvais dans la région aujourd'hui et demain (vendredi et samedi) en raison de la fumée provenant des feux de forêt, prévient le Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue (CISSS-AT).

Selon les données fournies par le CISSS-AT, la qualité de l'air pourrait être mauvaise par moments au cours de l'avant-midi, pour ensuite être mauvaise à très mauvaise à partir de vendredi après-midi jusqu'à samedi, et ce pour tous les secteurs de la région, soit la Ville de Rouyn-Noranda ainsi que les MRC de la Vallée-de-l'Or, d'Abitibi-Ouest, d'Abitibi (secteur d'Amos) et de Témiscamingue.

« En présence de fumée visible ou d’odeur de fumée, limitez ou reportez, lorsque possible, les activités extérieures qui nécessitent un effort physique », indique le CISSS-AT.

La qualité de l'air ne s'annonce pas très bonne aujourd'hui et demain en Abitibi-Témiscamingue, selon ce tableau du CISSS-AT. Photo : CISSS-AT

Pour consulter le document présentant des conseils pour les organisateurs d'événements sportifs en plein air : https://www.cisss-at.gouv.qc.ca/.../2023-078_EVENEMENTS  (Nouvelle fenêtre)

Le CISSS-AT ajoute que l'ensemble de la population et plus particulièrement les personnes vulnérables, notamment les enfants, les femmes enceintes, les aînés, les personnes asthmatiques, les personnes souffrant de problèmes cardiaques de même que celles qui souffrent déjà de maladies respiratoires, comme l’emphysème et la bronchite chronique, sont invitées à diminuer leur exposition et à appliquer les mesures suivantes :