Mario Patry est historien de formation. C’est avec un pincement au cœur qu’il vient faire ses derniers achats chez le détaillant du Quartier latin.

Il est à la recherche de partitions. À son ouverture en 1930, le magasin se spécialisait dans la vente de partitions et d'instruments musicaux.

Je voulais rendre un hommage au Archambault pour une dernière fois, parce que c’est plus qu’un magasin, c’est une institution , affirme celui qui fréquente l’enseigne au moins une fois par mois depuis qu’il est adolescent.

Les enfants de Catherine Munger, eux, ne l’auront visité qu’une seule fois.

On voulait montrer cette institution aux enfants et puis on a appris que ça fermait , explique celle qui est de passage dans la métropole québécoise avec son conjoint et ses deux garçons.

Ça montre peut-être que notre façon de consommer la culture change. C’est un peu triste de voir toutes les tablettes vides , observe-t-elle.

Les rayons du magasin affichaient peu de produits en début de journée. Photo : James-Patrick Cannon

Quelques minutes plus tard, Brigitte Soucy entre dans le magasin. Elle y venait régulièrement dans son ancienne vie, mais ses visites sont plus rares depuis qu’elle ne vit plus à Montréal. Elle cherche aujourd'hui un guide touristique pour son prochain voyage en Europe.

Je venais souvent ici dans la vingtaine, dans le temps où j’achetais des CD , se remémore-t-elle. Il y avait du monde trippant , des spécialistes qui pouvaient la diriger vers des artistes émergents. J’avais même acheté une guitare en haut , dit-elle, plongée dans ses souvenirs.

Ce n’est plus du tout agréable comme quartier

Le Groupe Archambault a annoncé en janvier dernier la fermeture définitive de son magasin emblématique.

Dans un communiqué, la direction évoquait alors l’évolution des habitudes des consommateurs, mais également la détérioration croissante des perspectives commerciales dans le secteur de la place Émilie-Gamelin .

Avec les années, ce secteur de la ville de Montréal est devenu un laboratoire de mixité urbaine, et n'est plus en mesure de générer un achalandage suffisant , pouvait-on lire dans le communiqué de l’entreprise.

François de Tonnancour a travaillé pendant 17 ans comme disquaire et gestionnaire au magasin Archambault. Je viens dire bonjour aux gens qui travaillent encore ici , explique celui qui a pris sa retraite il y a deux ans.

Contrairement aux employés actuels – qui ont reçu la directive de ne pas parler aux journalistes – le retraité a toute la latitude pour commenter la fermeture de son ancien lieu de travail.

François de Tonnancour a travaillé 17 ans au magasin Archambault situé au coin des rues Berri et Sainte-Catherine Est. Photo : James-Patrick Cannon

C’est comme ça que ça fonctionne [...] J’ai travaillé dans le domaine du disque pendant 46 ans. J’ai travaillé au HMV auparavant, ils ont fermé aussi. Il ne faut pas s’accrocher , dit-il, l’air résigné.

Même s’il s’attriste de constater les tablettes dégarnies autour de lui, il ne s’en étonne pas.

« Il faut dire que le quartier n’est plus drôle non plus. Avec le parc Émilie-Gamelin en face, les gens étaient un peu nerveux de venir ici. Quand j’ai commencé, ce n'était pas comme ça le milieu, ça a beaucoup changé. » — Une citation de François de Tonnancour

Le climat d'insécurité qui règne dans le quartier Centre-Sud fait la manchette depuis plusieurs mois. La Ville de Montréal compte multiplier les équipes d’intervention cet été pour sécuriser les rues du quartier, alors que l’itinérance et la violence pèsent sur la qualité de vie des résidents et sur les affaires des commerçants.

Mario Patry reconnaît une certaine dégradation du climat dans les alentours. N’empêche, il estime que le magasin avait encore sa raison d’être et qualifie sa fermeture d'aveugle .

Archambault se présente comme le plus important détaillant de partitions et d'instruments de musique au Québec. Photo : James-Patrick Cannon