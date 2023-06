Un Franco-Ontarien nommé secrétaire général de la Commission canadienne pour l’UNESCO

L'annonce a été faite cette semaine par la directrice et chef de la direction du Conseil des arts du Canada, Michelle Chawla.

La Commission canadienne pour l'UNESCO (CCUNESCO) est le lien entre les Canadiens et l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO). Son rôle est de faire la promotion des valeurs, priorités et programmes de l' UNESCO au Canada et de faire entendre la voix des experts de la société civile à l'international. La CCUNESCO relève du Conseil des arts du Canada.

D'origine béninoise, Yves-Gérard Méhou-Loko est né à Paris. Après plusieurs séjours au Bénin et au Togo, il s'est établi au Québec en 1988, avant d’entreprendre une carrière de journaliste, en 1998, au FM 103.3 à Longueuil, puis comme directeur de l'information.

Il a également été animateur et réalisateur chez Radio-Canada, prenant notamment la tête de l'émission matinale Y'a pas deux matins pareils à Toronto, en 2011.

En 2015, il rejoint le Commissariat aux services en français de l'Ontario à titre d'enquêteur principal jusqu'au transfert des responsabilités du commissaire à l'Ombudsman de l'Ontario, en mai 2019. Il a été par la suite gestionnaire de l'Unité des services en français de l'Ombudsman de l'Ontario.

En décembre 2020, M. Méhou-Loko a été nommé commissaire en équité et droits de la personne au Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario (CEPEO) et depuis juin 2022, il est le vice-président de la Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada (FCFA).

Grâce à ses expériences, connaissances et liens avec la communauté, Yves-Gérard apporte une grande richesse au poste de secrétaire général. Il est bien placé pour diriger la Commission canadienne pour l' UNESCO et faire avancer son important mandat dans les domaines de l'éducation, des sciences, de la culture, de la communication et de l'information , a déclaré Mme Chawla par voie de communiqué.