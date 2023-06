Une nouvelle patrouille de policiers est déployée à Granby

Ces policiers vont sillonner le centre-ville durant tout l'été et ils s'ajoutent aux patrouilleurs qui circulent déjà à vélo, en moto et en voiture.

C'est dans un esprit de prévention que la Ville de Granby a décidé de faire cet ajout.

On a un nouveau centre-ville avec plusieurs activités et il y a beaucoup de gens vulnérables qui sont parfois intoxiqués. On est venu ajouter les policiers à pied pour vraiment s'assurer du sentiment de sécurité de nos citoyens et citoyennes , explique la mairesse Julie Bourdon.

« On a eu beaucoup écho que des fois les gens ne se sentaient pas en sécurité. » — Une citation de Julie Bourdon, mairesse de Granby

Le déploiement de ces policiers à pied coûtera environ 35 000 dollars.

La mairesse assure que la somme sera prise à même les surplus de la Ville.