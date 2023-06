Ouvert ou fermé pour la fête du Canada?

Les centres commerciaux et la plupart des commerces de détail sont fermés en vertu de la Loi sur les heures et les jours d'admission dans les établissements commerciaux  (Nouvelle fenêtre) .

Les dépanneurs, les épiceries de petites surfaces, les pharmacies, les stations-service, les restaurants et les bars restent ouverts.

Les succursales de la Société des alcools du Québec seront ouvertes, à l'exception de celles qui sont situées dans un centre commercial fermé. Toutes les succursales de la Société québécoise du cannabis seront fermées.

Les banques et les caisses font relâche jusqu'au mardi 4 juillet.

Services publics

Les services du gouvernement fédéral et du gouvernement provincial prennent une pause pour l'anniversaire de la confédération.

Les bureaux de Poste Canada n'assureront ni la livraison ni la levée du courrier avant lundi. Les bureaux de Services Canada rouvriront leurs portes mardi, tandis que les points de service de la Société de l'assurance automobile du Québec seront accessibles dès lundi.

L'horaire des services publics varie selon les municipalités.

Les différentes collectes sont maintenues et les écocentres restent ouverts selon leur horaire estival habituel.

Transport en commun

À la Société de transport de Montréal, on rappelle que les horaires d'autobus peuvent être modifiés le 1er juillet.

Le Réseau de transport de Longueuil et la Société de transport de Laval proposent le service de samedi.

Pour ce qui est des trains de banlieue d'exo, les lignes Vaudreuil-Hudson et Saint-Jérôme proposent respectivement le service du dimanche et de fin de semaine. Enfin, les lignes 3, 4 et 5 (Mont-Saint-Hilaire, Candiac et Mascouche) n'offrent aucun service.