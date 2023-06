Les émeutes en France bousculent la classe politique

La France se réveille dans un décor post-chaotique après une troisième nuit de violences dans plusieurs villes de l'Hexagone. Les agendas du président Emmanuel Macron et de son gouvernement ont été chamboulés. Le recours à l’état d’urgence est désormais évoqué par des responsables politiques, notamment ceux de l’extrême droite.

Les émeutes ont éclaté après que Nahel, 17 ans, a été tué par balle lors d'un contrôle policier, après un refus d'obtempérer à Nanterre, à l'ouest de Paris.

La mort de Nahel a entraîné trois nuits de violences en France, notamment en région parisienne. Photo : Reuters / Gonzalo Fuentes

Le président Macron, rentré précipitamment de Bruxelles avant la fin du sommet européen, pour présider une nouvelle cellule interministérielle de crise, s’est dit prêt à adapter le dispositif de maintien de l'ordre sans tabou .

Le chef de l'État a annoncé que des moyens supplémentaires allaient être déployés et a appelé tous les parents à la responsabilité . Il a également demandé aux réseaux sociaux le retrait de contenus et l'identification d'utilisateurs liés à ces violences urbaines.

Toutes les hypothèses sont envisagées pour rétablir l'ordre républicain , y compris l'état d'urgence, a déclaré vendredi la première ministre Elisabeth Borne.

Une voiture brûle lors d'affrontements entre policiers et manifestants à Nanterre. Photo : Getty Images / Abdulmonam Eassa

L'état d'urgence, qui permet aux autorités administratives de prendre des mesures d'exception comme une interdiction de circuler, avait été déclenché en novembre 2005 après 10 jours d'émeutes dans les banlieues, déclenchées par la mort de deux adolescents, électrocutés dans un transformateur électrique où ils s'étaient cachés pour échapper à la police.

L’ONU pointe le racisme au sein des forces de l'ordre

C'est le moment pour le pays [la France ] de s'attaquer sérieusement aux profonds problèmes de racisme et de discrimination raciale parmi les forces de l'ordre , a déclaré Ravina Shamdasani, porte-parole du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme.

Le gouvernement allemand, qui attend la visite d’Emmanuel Macron, a exprimé son inquiétude quant à la situation en France.

Le Royaume-Uni met en garde ses ressortissants contre les émeutes en France.

La Norvège a également appelé ses ressortissants actuellement en France à éviter les rassemblements de foule en raison des violences urbaines.

La marche blanche réclamant justice pour l'adolescent tué à Nanterre par un policier Photo : Getty Images / Abdulmonam Eassa

Plus de 800 arrestations

Les scènes de pillage et de véhicule brûlés se sont multipliées pendant la nuit de jeudi à vendredi. Au moins 870 personnes ont été interpellées dans l'ensemble de la France, selon l'entourage du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, dont l'essentiel est âgé de 14 à 18 ans .

Selon une note des renseignements citée par une source policière, les violences pourraient se généraliser au cours des prochaines nuits, marquées par des actions ciblées sur les forces de l'ordre et les symboles de l'État ou de la puissance publique.

Le couvre-feu a été installé dans au moins trois villes proches de Paris et l’on craint une généralisation de la violence. De plus, les transports en commun ont été partiellement interrompus en soirée en Île-de-France, à Lyon et à Marseille.