Le FestiVoix : comme un grand karaoké

C’est parti pour le 30 e FestiVoix de Trois-Rivières. Pour cette première soirée, tout était parfait : la pluie s’est arrêtée avant le début de la soirée, les festivaliers étaient nombreux et les artistes se sont fait généreux. Pour résumer cette soirée, on peut dire que c’était le règne des guitares et des chansons que l’on chante en choeur.

La grande scène en bordure du fleuve accueillait deux groupes dont les chansons ont non seulement traversé le temps, mais sont devenues des classiques de la chanson québécoise. D’abord La Chicane et ensuite Kaïn.

On doit énormément aux karaokés lance le chanteur du groupe Boom Desjardins, plus que reconnaissant de pouvoir venir les interpréter sur scène. On a quatre générations devant nous , fait-il remarquer. Ces quatre générations connaissent les chansons du groupe qui existe depuis 25 ans.

Les spectateurs ont illuminé le parterre de leur cellulaire. Photo : Radio-Canada / Josée Bourassa

Kaïn, véritable machine à succès, a enfilé ses pièces qui sont devenues immortelles avec les années. Ça fait 23 ans qu’on s’endure la collectivité, nos chansons sont devenues les vôtres, c’est vraiment touchant , révèle le chanteur Steve Veilleux en ouvrant le spectacle. En effet, le public qui emplissait le site ne se faisait pas prier pour interpréter avec le groupe les chansons qui ont ponctué leur vie. C’est un honneur et un bonheur ajoute le chanteur.

La bonne humeur des Soeurs Boulay

C’est aux Soeurs Boulay que le FestiVoix a confié la bucolique scène du monastère des Ursulines. Au-delà de leur parfaite harmonie vocale, Mélanie et Stéphanie Boulay ont levé le voile sur leur histoire avec beaucoup d’humour et d’autodérision. Ainsi, on a appris que les deux soeurs n’ont jamais envisagé de faire carrière ensemble. C’est lors d’un voyage en Gaspésie qu’elles se sont mises à imaginer ce qui pourrait se produire si elles décidaient de le faire. L’histoire leur a donné raison. À voir la foule assemblée pour venir les écouter, on est saisi d’entendre non seulement les spectateurs chanter, mais de voir des enfants complètement scotchés devant les chanteuses, complètement absorbés par le spectacle.

Les Soeurs Boulay ont interprété leurs plus grands succès. Photo : FestiVoix / Cyrille Farré

C’est un bon départ pour le FestiVoix. Demain, il est permis de croire qu’il y aura beaucoup monde pour venir voir soit Richard Séguin et Chloé Sainte-Marie ou Fouki et Jay Scott. Et pourquoi pas les deux, tiens!